据报李家超访问大陆期望达成“逆向隔离”

疫情下香港与中国大陆往来受阻，港府与大陆达成共识，将北上求学的香港学生纳入“人文关怀通道”。港媒报道称，港府下个目标是游说大陆同意在香港进行“逆向隔离”，以增加港人进入大陆的配额。据悉，香港特首李家超初定于下周三前往广州和深圳访问，政界期望他此次访问，在“逆向隔离”问题上能与大陆达成进展。

根据《星岛日报》报道，目前港人前往大陆，需要进行“7+3”隔离检疫，即七日检疫酒店（大陆称为健康驿站）隔离加三日居家检疫，由于大陆的健康驿站房间有限，令香港每日陆路入境配额仅2000；所谓“逆向隔离”，就是容许前往大陆的港人先在香港进行隔离，用香港的隔离设施补足大陆健康驿站的不足，以增加入境配额。

据悉，港府将由政务司司长陈国基亲自上阵，与大陆进行摸底游说。“逆向隔离”的建议，最早由民建联提出，他们认为中央在上一波疫情中，协助香港兴建大量的隔离设施及方舱医院，这些设施大部分位于边境地区，而设施兴建后，一直空置。与其如此，不如转为“健康驿站”用途，解决大陆驿站不足问题。

不过，有政界中人指出，若香港要进行“逆向隔离”，整套检疫隔离制度就要与大陆看齐，包括确诊标准、设备和运作等。大陆健康驿站，采用全闭环管理，即驿站内的工作人员，包括检测、保安、清洁、运输人员等等，都不能离开驿站范围；而驿站房间，也需要有独立厕所设备。无论新田或是河套区的隔离设施及方舱医院，据悉都并无独立厕所。

目前香港的隔离设施中，有独立厕所设备的，只有启德及竹篙湾，但政府人士认为，即使如此也问题不大，因为可以用酒店作为“健康驿站”用途；反而，在香港进行全闭环管理，安排上可能会有一点难度，但也不是全无方法解决。

虽然港府会尽量采取措施，避免增加大陆疫情的风险，但在目前香港疫情如此严峻的情况下，香港的“逆向隔离”能否令大陆放心，并没有十足把握。有政府人士表示，若下周三李家超访问广东，讨论议题包括“逆向隔离”，意味陈国基的摸底游说有成效，相关议题取得进展，但也不代表可以在短时间内实施，因为整个准备工作可能相当繁重，而且大陆可能也要派人到香港视察；而即使大陆接纳这个构想，名额也可能有限，届时可能又牵起另一种争夺。