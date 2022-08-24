大部分赴陆港生要求从陆路过境

香港政府公布协助学生入境中国大陆以入读高等院校的便利措施后，已收到391个学生登记，大部分要求从陆路返回大陆。

据星岛日报报道，香港教育局副秘书长李忠善在电台节目上说，截至星期三（8月24日）早上，已收到391个学生登记，要求协助返回大陆开学，在已收到的申请中，大部分学生要求从陆路返回大陆。

李忠善说，在确定身份后会向相关学生发送电邮，让他们在特定网站领取过关名额、预订检疫酒店及优先购买机票。

李忠善说，这次的安排是为了节省处理时间，更快与大陆单位对接，政府会尽快通知起行时间，他呼吁学生应尽早执拾行李，确保可在短时间内出发。他续指，在收集资料后，会视乎需要就增加航班与大陆沟通，但在昨天收到的申请中，只有16宗需通过航空口岸前往大陆，若相关需求有限，可能不需要增加航班。

中国大陆高等院校将于9月份开学。不过，逾万名今年准备升读大陆院校的香港学生当中，有不少人受疫情影响至今仍未能过关返校报到，陷入进退两难的困境。

对此，香港教育局星期二（8月23日）公布，广东省政府将增加港生的入境配额和隔离酒店房间，协助他们北上升学。除了上述安排，经港府与大陆有关部门协调后，大陆往来香港的航班也会增加，香港学生可以优先订购机票。港澳办将成立工作组，联同中国教育部及地方当局专责处理安排。