四川眉山团购30套以上新房可优惠购房款3％

四川省眉山市政府官网消息，眉山市住房和城乡建设局牵头拟定的团购新建商品住宅配套政策意见稿显示，市外党政机关、企事业单位和社会团体一次性团购30套以上的优惠购房款的3%。

根据财联社报道，《市外在眉团购新建商品住宅配套政策（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。《征求意见稿》显示，市外党政机关、企事业单位和社会团体在眉山市范围内一次性购买30套以上的新建商品住宅的，团购主体除享受眉山市现有统一的购房政策外，由住建部门协调房地产开发企业再给予购房优惠。

具体优惠政策为一次性团购30套以上的优惠购房款的3%，一次性团购50套以上的优惠购房款的4%，一次性团购100套以上的优惠购房款的5%，具体优惠根据不同楼盘情况确定。

中国房地产市场整体持续低迷，中国官媒《经济日报》星期三（8月24日）发表评论文章称，住房和城乡建设部、财政部、人民银行等有关部门近日出台措施，完善政策工具箱，通过政策性银行专项借款方式支持已售逾期难交付住宅项目建设交付。这表明，针对当前一些地方存在的部分已售商品住宅项目因资金周转困难而停工或逾期交付问题，有关部门正在积极采取措施应对，目的在于维护购房人合法权益，维护社会稳定大局。

文章指出，房地产行业规模较大、链条较长、牵涉面较广，对经济增长和社会民生影响较大。促进房地产市场平稳健康发展对稳定宏观经济大盘有重要作用。当前，房地产市场面临的一个较为突出的问题是“保交楼”。部分房地产企业长期依赖高负债、高杠杆、高周转的发展模式，在疫情冲击和市场下行压力加大的情况下，销售回款不畅、新增融资受阻，资金链出现问题，导致部分已售商品住宅项目因资金周转困难而停工或逾期交付。个别楼盘业主还曾因项目延期交付发布停止还贷声明，引发舆论关注。

此次住房和城乡建设部等部门支持已售逾期难交付住宅项目建设交付，积极采取措施推进保交楼，回应了广大购房者的期盼。积极推进保交楼，也有助于恢复市场各方主体的信心，消费者的信心足了，放心购房，房地产销售、房企拿地、银行贷款等多个环节才有望进一步实现良性循环，有利于市场企稳回升。

文章指出，通过政策性银行专项借款推进保交楼，意味着有关部门坚持市场化原则稳妥化解房地产市场风险。政策性银行专项借款不是财政拨款，借款需要“有借有还”。当前有关房地产项目遇到资金周转困难，政策性银行专项借款能够发挥撬动作用，银行贷款也会跟进，从而助有关房地产开发项目一臂之力，帮助其走出当前困境，从停滞的状态下尽快运转起来。

文章还强调，政策性专项借款的目的是支持已售逾期难交付住宅项目建设交付，并不是为了刺激房地产市场。房子是用来住的、不是用来炒的定位应牢牢坚持。“保交楼、稳民生”应坚持法治化、市场化原则，对逾期难交付背后存在的违法违规问题，依法依规严肃查处，对项目原有预售资金被挪用的，追究有关机构和人员责任。