特斯拉否认“即将改款”：中国制造车型目前无新电池计划

针对近期有自媒体称“特斯拉即将改款”的消息，全球电动车制造商特斯拉客户支持官方微博星期二（8月23日）晚间发声明辟谣称，“特斯拉即将改款”系炒作，中国制造车型目前没有使用包括4680电芯在内的任何新型号电池的计划。

特斯拉通过官方微博发布的声明说，特斯拉中国制造车型，目前没有使用包括4680电芯在内的任何新型号电池的计划。无论采用哪种电池，特斯拉向客户提供的产品均能符合特斯拉严格的产品要求，很好地满足安全、续航、加速等整车性能指标。

声明指出，近期某些个人和自媒体关于“特斯拉即将改款”的炒作，完全是刻意误导消费者的造谣行为。希望大家提供线索，公司将对造谣者进行追责。同时请准车主们关注交付周期变化，合理安排提车时间。特斯拉上海超级工厂生产的车辆通常在每季度的前半季度出口海外市场，后半季度供应国内市场。

此前网络传言称，特斯拉国产车型即将有改款，最大变化是电池。外界猜测可能采用更大容量电池，甚至是4680电池。

特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)2020年9月推出了4680电池。他在今年8月初的特斯拉2022年股东大会上称，将在年底前实现4680电池的量产，但也表示这很难预测，因为其中涉及很多新技术。

据此前表述，这款电池将在2022年实现100GWh的产能规划，为至少100万辆电动车提供支持。目前，特斯拉在美国位于加州弗里蒙特附近的加藤路工厂和位于得克萨斯州的奥斯汀超级工厂中，启动了4680电池的小批量生产。而特斯拉的供货方之一、电池厂商日本松下(Panasonic Corporation)则明确表示，4680电池目前仍然在测试阶段，大规模生产要从2023年4月才开始。

据此前乘联会公布的数据，特斯拉中国6月份共计交付7.89万辆，创历史新高。今年上半年，特斯拉中国共交付29.5万辆汽车。