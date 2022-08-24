中国官媒：汇率适度波动有利于保持经济运行在合理区间

在人民币兑美元汇率下行之际，中国官媒发表评论文章称，汇率适度波动有利于保持经济运行在合理区间。

人民日报社主管的《证券时报》星期三（8月24日）发表署名魏书光的评论文章称，全球经济面临衰退的风险加剧，而在美联储超预期紧缩下，利差进一步扩大，推升美元指数一枝独秀。

文章认为，美元指数持续走高，再加上中国降息，人民币兑美元汇率自然承压。尽管如此，相较于近期欧元、韩元汇率的大幅下跌，人民币表现总体仍然坚挺。

文章写道，多数研究人士提醒，国内外利差扩大，对于人民币影响有限，不宜过度关注中美利差倒挂对人民币的贬值压力。实际上，当7月中国外贸顺差数据出台后，交易型资金出现明显回补。而8月降息之后，中美利差倒挂加剧，并没有引发明显的外资流出。

文章称，长期以来，坚强的基础账户顺差，一直在为人民币提供坚实的支撑。要看到，欧洲等地区供给能力明显削弱，叠加能源危机和能源结构转型的影响，中国外贸出口呈现出全新特点。从这个角度看，人民币适度贬值，在全球经济景气度下滑的背景下，有利于维持出口竞争力，对于保持经济运行在合理区间有积极意义。

美元指数星期二盘中突破109关口，创20年新高。人民币兑美元汇率在岸和离岸市场均走贬，逼近6.9关口。

