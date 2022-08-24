夏立言将与刘结一会面？ 朱立伦：没有这回事

对于国民党副主席夏立言访陆是否会见中国大陆国台办主任刘结一，国民党主席朱立伦星期三（8月24日）上午受访时说，“我可以跟大家明确的说，没有跟刘结一见面这回事”，并称如果要跟其他大陆人士见面，也会事前和大家说明。

据联合报报道，朱立伦特别提到民进党前主席许信良星期二建言台湾总统蔡英文，一定要确保全民安全，如果只是为了选举、政治利益，不断修理在野党，让两岸之间无法有任何对话，让人民放在风险当中，国外的专家也无法理解。

对于许信良认同国民党派夏立言赴陆，但党内却不太接受。朱立伦表示，不去最容易，不做也很简单，因为国民党知道去一定被骂，对国民党不利，但国民党作为负责任政党，对台湾人民好；夏立言每天做的事，是解决台商、台胞、中小企业、农渔民的问题，这才是国民党的目标，希望能够可以和缓两岸气氛，“这不是对自己好，是对台湾好”。

朱立伦强调，到目前为止夏立言的每一个座谈会，一定是基于中华民国、民众的立场，做该做的事情，说该说的话。

朱立伦还强调，不只国民党要有对话，美国和中国大陆之间、日本和中国大陆之间，或者台湾和大陆之间一定都希望有对话，对话交流就是降低冲突 、减少战争的最好方法，但民进党要大家上战场，不断要大家强化国防，但完全没有任何对话、交流，连要交流对话都被抹红、污名化。

正在中国大陆进行访问的夏立言，早前曾强调不会与大陆高官会面或到访北京，但国民党大陆事务部主任林祖嘉称，夏立言计划与国台办主任刘结一等大陆涉台官员会面，被绿营批评是“卖台政党”。

据台湾亲绿媒体《自由时报》消息，夏立言预计星期五（8月26日）在上海与刘结一会面，然后再前往厦门，27日搭机回台。

对于夏立言率团访问大陆被民进党指责，大陆国台办发言人马晓光星期一（8月22日）说，多年来，中国共产党与中国国民党在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，保持维护互信，加强交流合作，为推动两岸关系和平发展、增进两岸同胞福祉、维护台海和平稳定发挥了重要积极作用。中共中央台办、有关方面和地方与访问团交流交往，“理所应当，没有什么值得大惊小怪”。

马晓光也批评民进党对此“恶意炒作”，进一步暴露了其顽固谋“独”、挑衅大陆、干扰破坏两岸交流合作与两岸关系和平发展的政治本性。

