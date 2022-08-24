西藏日喀则市追责问责疫情防控不力干部77名

西藏日喀则市冠病疫情防控新闻发布会 星期二（8月23日）下午通报称，日喀则市已对77名在疫情防控中作风漂浮、失职渎职的干部给予追责问责，其中免职10人；对12名实绩突出的干部火线提拔，持续释放了“能者上庸者下”的鲜明选人用人导向。

根据“西藏日报”微信公号消息，据介绍，日喀则市奖惩分明激励干部，坚持把疫情防控作为考察检验中共党员干部的“主战场”，作为改进作风、狠抓落实、考察评价干部的“试金石”，近距离、全方位了解党员干部在疫情防控工作中的履职情况，对表现突出、勇于担当的优秀干部提拔使用、委以重任，让有为者有位、能干者能上；对不愿负责、不敢担当的，按照“五个不论”进行严肃处理。

报道称，日喀则市委、市政府连日来团结带领各族干部群众， 坚持把疫情防控作为一项系统工程来抓，全面压紧压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，健全完善党员干部包保机制，严格落实“一日两调度”“一日一报告”，动员全市力量、协调援助力量全面投入疫情防控攻坚战，构建了上下贯通、运转高效、协同发力的工作机制，汇聚了共同抗疫、共克时艰的强大合力。

中国大陆星期二（8月23日）新增本土病例380例，其中西藏23例；新增本土无症状感染者1261例，其中西藏543例。

截至8月23日16时，日喀则市共有160名确诊患者正在接受医学隔离治疗，其中重型患者3名、轻型152名，普通型5名，状态良好。8月22日，日喀则市定点救治基地出院3人，目前感染者累计出院出舱198人。

