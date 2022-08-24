中国四名国企央企地产高层同日被查

中国地方纪委监委罕见地在一天之内发布四名房地产央企国企高层落马公告，华润置地、厦门建发集团及深圳人才安居集团共四名高层或前高层涉嫌严重违纪违法被查。

四川省纪委监委微信公众号“廉洁四川”星期二（8月23日）发布消息称，华润置地有限公司原党委书记、董事局主席、首席执行官唐勇涉嫌严重违纪违法，华润集团纪委正对唐勇进行纪律审查，经国家监委指定四川省监委管辖，四川省监委指定绵阳市监委管辖，绵阳市监委正对唐勇进行监察调查。

华润置地是中国大型央企华润集团旗下的地产开发商，是中国地产行业规模最大、盈利能力最强的企业之一。此次被查的唐勇，此前在华润系已任职近30年。

中共深圳市纪律检查委员会、深圳市监察委员会星期二也发布公告称，深圳市人才安居集团有限公司副总经理刘晖涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。

深圳市人才安居集团是深圳市国资委下属独资公司，于2016年注册成立，注册资本1000亿元（人民币，下同，约203亿新元），注册资本金规模约是万科的九倍、碧桂园地产集团的七倍。集团主要职能是建设筹集人才住房、安居型商品房和公共租赁住房。

厦门市纪委监委网站则于星期二晚间发布两则公告称，厦门建发集团有限公司党委委员、副总经理，建发房地产集团有限公司党委书记、董事长庄跃凯，以及建发集团有限公司党委委员，厦门建发城服发展股份有限公司党委书记、董事长施震，都涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。

建发集团是厦门重点国企，据建发集团官网，建发脱胎于1980年成立的厦门建设发展公司，目前年营业收入超7000亿元，资产规模超6500亿元。

上述四份公告均未透露高管们涉嫌违纪违法的具体情况。