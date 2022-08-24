广州疾控：此次疫情病例在搭地铁过程中感染可能性较大

广州市疾病预防控制中心党委书记张周斌星期三（8月24日）介绍说，此次疫情感染者所感染的冠病病毒，经广州市疾控中心的基因测序，显示为奥密克戎BA.2.76进化分支，经过比对与广东省近期报告的由外省输入的部分病例高度同源。根据流行病学调查情况，感染者在搭乘地铁过程中受感染的可能性比较大。

根据羊城晚报报道，张周斌在广州市疫情防控新闻发布会上说，由于地铁的人流量巨大，无法在短时间内排查所有的风险，因此广州疾控根据流调的情况，连夜发布了提醒信息，希望在相对应时间节点搭乘过地铁相关线路的市民，能够尽快报备，并开展核酸检测，以及开展相应的健康管理。

张周斌提醒，近期国内各地已经报道了多起由奥密克戎BA.2.76进化分支通过各类交通工具造成的传播，说明这一个进化分支具有更强的隐匿传播能力。因此在近期国内各地多地均有疫情发生。

目前暑期临近结束，学校即将开学，张周斌提醒，市民在搭乘公共交通工具时、在人群较密集的地方、在密闭空间活动时，一定要加强个人的防护，规范佩戴口罩，每隔4小时或者是口罩湿润之后，要及时更换新的口罩。外地到穗返穗的朋友，也要及时按照相关的健康管理的要求做好报备和核酸检测工作，做好相应的防控措施，共同守护广州安全。

广东省星期二新增本土确诊病例7例，其中广州2例，深圳3例，佛山2例；新增本土无症状感染者5例，均在深圳；另有10例本土无症状感染者转确诊病例。