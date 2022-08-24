报告：建交后中韩经济科技实力差距逐步拉大

韩国全国经济人联合会（全经联）星期三（8月24日）发布的一项报告指出，1992年韩中建交以来，中国的经济实力、科技实力与韩国的差距逐步拉大，韩国应进行规制改革，发掘高附加值出口品目。

据韩联社报道，报告对1992年至2021年两国主要经济指标进行分析后发现，中国国内生产总值（GDP）增速大幅赶超韩国；名义GDP方面，韩国从3555亿美元（约4957亿新元）增至1.7985万亿美元，增幅近5.1倍。中国从4921亿美元增至17.458万亿美元，增幅近35.5倍；显示个人富裕程度的人均名义GDP方面，韩国从8126美元增至3.4801万美元，增幅近4.3倍。中国从420美元增至1.2359万美元，增幅近29.4倍。1992年中国人均名义GDP仅为韩国的5.2%，去年升至35.5%。

同期对外贸易指标方面，中国进出口增速也大幅领先韩国。具体来看，韩国的出口额从773亿美元增至6444亿美元，增幅为8.3倍。中国从856亿美元增至3.3682万亿美元，增幅为39.3倍。

在瑞士国际经营开发研究院（IMD）进行的IMD国家竞争力排名中，韩国从1994年的第32位升至今年的第27位，中国从第34位升至第17位；联合国工业发展组织（UNIDO）进行的全球制造业竞争力指数（CIP）排名中，韩国从1992年的第14位升至2020年的第5位，中国从第33位升至第2位。

登顶《财富》世界500强排行榜的企业数量和全球出口市场市占率榜的产品数量方面，中国也都赶超韩国。《财富》世界500强企业方面，1995年韩国有八家企业上榜，中国（包括香港）有三家。今年中国（包括香港）有136家，比韩国（16家）多7.5倍；市占率冠军产品的数量方面，1993年韩国有96个，中国有322个。2020年韩国有77个，中国增至1798个，差距进一步扩大。在全球企业研发千强榜上榜企业数量方面，韩国从2006年的19家增至2020年的27家，增幅仅1.4倍。同期，中国从四家增至194家，增幅48.5倍。

报告指出，中国的经济实力、科技实力迅速提升，与韩国的差距逐步拉大。照此趋势，韩企在华获利将越来越难，这将进一步刺激韩国对华贸易逆差扩大的担忧。

全经联称，政府应采取特别措施提升韩国经济的潜在增长率。为加强对华出口竞争力，政府对外应完善韩中自贸协定（FTA）、参与美国主导的芯片四方联盟（Chip4），对内应进行规制改革，发掘高附加值出口品目。