湘雅二院医生刘翔峰被指医疗作风问题 湖南卫健委正调查

多名网民爆料中南大学湘雅二医院医生刘翔峰存在医疗作风问题， 刘翔峰星期二回应说，直接联系医院宣传部门。” 湘雅二医院决定，免去刘翔峰湖南省创伤急救中心副主任职务，停止其处方权和手术权限。据了解，湖南省卫健委也已联合中南大学成立调查组，针对此事进行调查。

根据顶端新闻报道，网民爆料刘翔峰在诊治过程中存在重大问题，有网民称，只要稍微有点异物倾向，不管是不是肿瘤，一律按肿瘤处理，先做化疗；还有网民说，机器人做不完全性肠梗阻，开进去找不到梗阻段，就把正常肠管切下来给家属看。

针对这些问题，中南大学湘雅二医院官方微博8月18日发布《关于网传我院刘翔峰有关问题的情况说明》，称医院对此高度重视，迅速成立调查组，并于8月16日停止刘翔峰工作以配合调查。

初步调查发现，刘翔峰在医疗过程中存在不规范行为。经医院研究，决定免去刘翔峰湖南省创伤急救中心副主任职务，停止其处方权及手术权限。医院将对刘翔峰有关问题线索展开进一步调查，根据调查结果做出相应处理，并及时向社会公布。

报道引述多名内部人士表示，网上盛传的一些信息基本是真实的，只是没有那么夸张。

一名曾在刘翔峰手下轮岗实习的湘雅二医院内部人士称，刘翔峰在很多化疗病人没有明确指征情况下，便给他们多开药，而且大多时候手术都是别的医生在做，刘翔峰上台不久就匆匆离去。刘翔峰不管什么手术都会开具一堆自费耗材，对于癌症晚期没有手术指征的病人，也会做腹腔开关，平白增加病人痛苦。

此外，一名曾经在中南大学湘雅二医院任职多年的医生透露，他在该医院工作期间，听说过一些关于刘翔峰的事情，包括网上爆料出来的信息。“很多都是院内众所周知的事情。”

“刘的口碑在湘雅不太好，听说是有靠山，很多有正义感的医护都无可奈何。”这名医生说。



中南大学湘雅二医院相关工作人员8月22日回应媒体询问时说，医院关注到此事后，立即停止刘翔峰医生的工作，并让其配合调查。

据了解，作为当地监管部门的湖南省卫健委，已经联合中南大学成立调查组，针对此事进行调查。

湖南省卫健委工作人员回应媒体查询时说：“一旦有结果，将及时向社会公布。”

