“海巡06”轮首次在福建北部海域开展编队巡航执法

台湾海峡首艘大型巡航救助船“海巡06”轮星期三（8月24日）上午与其他海巡船艇组成编队，开始执行在福建北部海域的首次巡航执法活动。

根据央视新闻报道，“海巡06”轮具备吨位大、自持力强等优势，能抵御较为恶劣的气象海况，满足长时间巡航执法的要求，加上在动态感知、监测预警、信息处理、综合指挥等方面的优异性能，既可作为独立、立体、移动的海事行政执法单元，执行海上巡视、海事监管等任务，也可与通信指挥车、海事巡查车、其他执法船艇、直升机以及VTS（船舶交通管理系统）等协同配合，共同执行巡航执法任务。

自8月24日起至26日，“海巡06”轮将担任指挥船，并与“海巡0809”“海巡08309”等四艘海巡船艇配合，成编队沿福建宁德漳湾航道、灶屿、官井洋航道开展打击非法采运砂船、水上涉客运输、水上无线电秩序管理、防范商渔船碰撞、船舶防台防汛等巡航执法活动，并将抵达闽浙交界水域，与浙江海事部门执法船艇进行联合巡航执法。

报道指出，地处福建东北翼的宁德，海岸线长达1046公里，沿线分布有三都澳、沙埕、三沙等天然良港。近年来，随着当地锂电新能源、铜材料、不锈钢、新能源汽车等重点产业发展，福建北部海域航运业务量持续提升。2022年上半年，宁德港累计船舶进出港达2.23万艘次，港口货物吞吐量达4200万吨。其中，国际航行船舶进出口岸548艘次，吞吐量788.89万吨。

今年以来，宁德海事局印发《服务“海上宁德”建设实施方案》，制定22条创新措施，服务宁德临海产业、航运产业、滨海旅游产业发展。此次“海巡06”轮在福建北部海域开展巡航，将助力“海上宁德”建设，维护辖区水上通航秩序、保障船舶航行安全、减少水上交通事故发生。

