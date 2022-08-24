中国大陆驻联代表团驳涉台声明：颠倒黑白错上加错

伯利兹、斯威士兰、危地马拉、圣文森特和格林纳丁斯等国的常驻联合国代表星期二（8月23日）就台湾问题和当前台海局势发表联合声明，中国常驻联合国代表团同天对相关声明予以严正驳斥，并强调相关国家同台湾保持“外交关系”，严重侵犯中国主权和领土完整，干涉了中国的内政，错误地站在世界上绝大多数国家的对立面，现在又发表歪曲事实、颠倒黑白的错误言论，无疑是错上加错。

根据央视新闻报道，中国常驻联合国代表团声明指出，伯利兹、斯威士兰、危地马拉、圣文森特和格林纳丁斯等极少数国家的常驻联合国代表于8月23日就台湾问题和当前台海局势发表联合声明，不辨是非、无端指责中国维护国家主权和领土完整的正当举措，严重干涉中国内政。中方对此表示坚决反对和强烈谴责。

声明强调，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。1971年联大第2758号决议对此予以明确确认。坚持一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是遵守国际关系基本准则的应有之义。发表联合声明的这些国家同台湾保持“外交关系”，严重侵犯中国主权和领土完整，干涉了中国的内政，错误地站在世界上绝大多数国家的对立面，现在又发表歪曲事实、颠倒黑白的错误言论，无疑是错上加错。

声明指出，这些国家发表的联合声明称“中国目前在台湾周边区域开展的军事演训对地区和平构成威胁”。中国采取的措施，包括在台湾周边海空域进行正常军事演训行动，是针对美国国会众议院长佩洛西访台、外部势力蓄意挑衅采取的必要回应，是正当、必要、适度的，符合国内法、国际法和国际惯例。近期台海紧张局势的来龙去脉一清二楚，是非曲直一目了然。挑起事端的不是中国，制造危机的不是中国。这些国家对近期外部势力破坏中国主权和领土完整的事实视而不见，反而无理指责中方的正当举措，丧失了最起码的是非观、公正性和独立性。

声明指出，这些国家发表的联合声明声称“希望维持现状”，台湾问题的现状是什么？台湾从来不是一个国家，中国只有一个，两岸同属于一国，这就是台湾问题从古至今的现状。需要指出的是，恰恰是美国等一些外部势力支持怂恿“台独”势力加紧进行分裂活动，不断破坏台海现状。这是导致台海局势出现紧张和严峻挑战的根本原因。这些国家还提到所谓“海峡中线”，要知道台湾是中国领土的一部分，在台湾海峡根本不存在什么“中线”。

声明强调，这些国家声称要维护“以规则为基础的国际秩序”，他们应该知道，世界只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。联合国宪章规定了尊重国家主权和领土完整、不干涉内政等重要原则。中方采取必要行动维护国家主权和领土完整，是在行使国际法所赋予的神圣权利，也是在捍卫国际关系的基本准则。如果任由主权平等、不干涉内政这样的重要原则被抛弃，世界将重回丛林法则，超级大国将更加肆无忌惮地霸凌其他国家，这样受害最深的肯定是广大发展中国家和中小国家。伯利兹等国家历史上长期遭受殖民主义和外来干涉之害，理应对维护联合国宪章宗旨和原则，尊重主权和领土完整的重要性有深刻认识，现在却不辨是非、颠倒黑白，显然是站在错误一边，站在公平正义的对立面。

声明表示，己所不欲，勿施于人。中国外交历来坚持主权平等和相互尊重。中国致力于同所有热爱和平、主持公道的国家一道，共同捍卫联合国宪章的宗旨和原则，共同维护地区稳定与世界和平。中国敦促发表联合声明的这些国家切实遵守一个中国原则和联大第2758号决议规定，以实际行动维护联合国宪章的权威性，不要在错误道路上越走越远。

声明最后强调，中国政府和中国人民在台湾问题上的立场一以贯之。坚决维护国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同心愿和神圣职责。任何国家、任何势力、任何人都不要错估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。中国有信心、有决心最终实现国家完全统一和中华民族伟大复兴。