张青松或履新中国央行副行长

中国媒体引述消息人士称，农业银行行长张青松或履新中国央行副行长。

据《21世纪经济报道》，农行8月29日将召开2022年中期业绩发布会，农行董事长谷澍将率高管层出席，而此前多次业绩发布会均为张青松率高管层出席。

财新网的报道也称，张青松已于近日到任央行，有望出任副行长。

公开简历显示，现年57岁的张青松毕业于央行研究生部，获经济学硕士学位，随后加入中国银行，历任中国银行资产负债管理部副总经理、司库副总经理、全球金融市场部总监、金融市场总部 总监、金融市场总部总经理、香港交易中心（香港分行）总经理、新加坡分行总经理、总行支付清算部总经理等职务。

2016年11月张青松升任中国银行副行长，2018年8月任进出口银行行长，2019年11月任农业银行行长。

报道称，张青松任职期间，农行总资产规模从2019年末的24.88万亿元（人民币，下同，约5.05万亿新元）增加至2021年末的29.1万亿元，同期贷款规模从13.36万亿元增加至17.18万亿元，县域贷款余额增加至6.2万亿元，存款规模从18.54万亿元增加至21.91万亿元。

报道还称，此次履新意味着张青松首次从金融机构跨入监管部门。张青松目前还兼任中国农村金融学会会长、中国金融学会副会长。

中国央行官网显示，目前央行领导成员包括央行行长易纲，央行党委书记、副行长郭树清，副行长陈雨露，副行长潘功胜，副行长范一飞，副行长刘国强。

