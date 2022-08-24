台拟推数位中介法遇阻 蔡英文：沟通不足 法案内容不周延

台湾通讯传播委员会（NCC）推动数位中介服务法，遭到业者大反弹。台湾总统蔡英文星期三（8月24日）对此回应说，看到社会各界有许多担忧及讨论，这表示除了目前的社会沟通仍然不足，法案内容也有不周延之处。

根据联合报报道，蔡英文在民进党中常会上说，在台湾，任何的议题，任何的法案，都可以公开讨论，这就是民主的台湾，就是言论自由。

蔡英文指出，行政院长苏贞昌已经对外表示，没有足够共识的法案，行政院不会支持继续推动，目前要做的事情，就是“归零思考、加强沟通”，和社会各界加强沟通，凝聚共识。

蔡英文说，言论自由是宪法赋予人民的权利，也是民主社会的基石。捍卫言论自由，就是民进党坚定不移的立场。

她还说，民进党是执政党，人民期待很深，所以对于整体施政，无时无刻都要兢兢业业、随时检讨。好的政策要落实执行，对于不足的政策，要加速修法，对于沟通还不够完善、不够全面的政策，就应该要加强沟通。

对于推动数位中介服务法引起反弹，NCC发言人翁柏宗说，上周已经交换意见，要把争议一一盘点，也等数位发展部成立后加入讨论，目前公听会暂时延后，也没有要推动的时间表。

翁柏宗指出，数位治理和数位产业发展是一体两面，学者也建议NCC要跟数位部讨论。至于讨论后是否再提新案，目前没有进度。

对于外界质疑NCC是一个独立机关，在推动法令上却依照行政院指令行动。翁柏宗回应说，NCC是独立机关，但有关网路治理和分工涉及其他部会执掌，还是行政一体，由行政院来协调部会与分工。

