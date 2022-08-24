中国能源局：坚决防止“拉闸限电”

中国国家能源局相关负责人星期三（8月24日）受访时说，能源局将继续全力以赴做好迎峰度夏、迎峰度冬能源电力保供，坚决防止“拉闸限电”，确保经济社会发展和人民生产生活的用能用电需求。

根据中国能源报报道，今年7月以来，华东、华中、四川盆地较常年同期偏高一至三度，局部地区突破历史极值，给全国电力保供带来挑战，负责人对此回应说，受近期极端高温影响，全国统调最高负荷8月2日至5日连续四天创新高。截至目前有21个省级电网负荷创历史新高，除东北外其余五个区域电网均创新高。

负责人介绍说，国家能源局今年以来提前着手，会同有关方面采取了多项强有力措施，全力以赴做好迎峰度夏电力保供各项工作。一是持续加强电力供需监测分析。二是提升发电燃料保障水平。今年以来核准了煤矿项目先进产能每年3770万吨，调整产能每年900万吨，并推动试生产产能约每年7000万吨，前七个月煤炭产量同比增长超10%。目前，全国电煤库存总体充足，达1.7亿吨以上的历史高位水平、可用约23天。

三是提高发电机组运行出力水平；四是指导各地做好用电负荷精细化管理工作；五是推动重大电力项目建设投产。

下一步，将继续应对好川渝地区极端高温和干旱灾害，确保电力有序供应。坚持全国一盘棋，充分发挥大电网的平台优势，强化统一调度，全力缓解川渝地区电力供应紧张局面。坚决有力落实有序用电方案，守住川渝地区民生用电和电网安全底线。

持续加强发电机组出力管理，全力做好机组稳发满发工作；加强全网资源统一调度管理，充分发挥大范围资源配置能力；切实抓细抓实电煤、燃气的存储供应，做好发电燃料保障工作；供给侧和需求侧两端发力，全力提升系统顶峰能力。

负责人说，预计下半年，能源消费将继续呈现持续增长态势，进入冬季取暖期后，煤炭、天然气、电力需求进一步增加，能源行业将提前制定保障预案，增强供应能力，确保温暖过冬。国家能源局将继续全力以赴做好迎峰度夏、迎峰度冬能源电力保供，坚决防止“拉闸限电”，确保经济社会发展和人民生产生活的用能用电需求。