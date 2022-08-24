中国文物局：十年来1800多件套海外流失文物回归

中国文化和旅游部副部长饶权星期三（8月24日）说，中国流失海外文物追索返还工作成果丰硕，1800余件（套）流失文物回归祖国。
根据央视新闻报道，饶权在“中国这十年”主题新闻发布会上说，中共十八大以来，中国文化遗产保护传承弘扬成效显著，推动中华优秀传统文化实现创造性转化创新性发展。
饶权介绍，十年来，中国文化遗产资源家底逐步摸清。截至2021年底，全国共有国有可移动文物1.08亿件（套），不可移动文物76.7万处，全国重点文物保护单位5058个，备案博物馆6183家；中国共有各级非遗代表性项目10万余项，其中国家级非遗代表性项目1557项，各级代表性传承人9万余名，其中国家级非遗代表性传承人3062名；国家珍贵古籍名录13026部，全国古籍重点保护单位203家；世界遗产56项，位列世界第二；列入联合国教科文组织非遗名录、名册项目总共42项，位列世界第一。
饶权还说，中华文明探源工程、文物保护工程、革命文物保护利用工程、“考古中国”重大项目和中华古籍保护计划、传统工艺振兴计划等深入实施，长城、大运河、长征、黄河、长江国家文化公园建设稳步推进。流失海外文物追索返还工作成果丰硕，1800余件（套）流失文物回归祖国。
他也提到，中国文化遗产进一步“活起来”，“考古热”“博物馆热”“非遗热”“古籍热”蔚然成风，国潮国风成为年轻人新时尚。