中国矿产资源集团总部选址雄安新区

中国矿产资源集团有限公司董事长姚林、总经理郭斌一行星期二（8月23日）前往雄安，在中国矿产资源集团有限公司总部拟选址地块进行实地考察，详细了解拟选址地块的地理位置、周边规划、市政配套、区位优势等情况，并最终结合自身需求确定了企业总部选址位置。

根据“雄安发布”微信公号消息，河北省委常委、副省长，雄安新区党工委书记、管委会主任张国华陪同此次调研。在雄安新区调研考察期间，张国华陪同姚林、郭斌一行先后前往启动区综合服务中心和中央绿谷及东部溪谷、中国电信智慧城市产业园、启动区NA8综合管廊等项目现场，实地了解启动区重点项目、基础设施和配套设施建设情况。

之后，他们共同前往中国矿产资源集团有限公司总部拟选址地块进行实地考察，详细了解拟选址地块的地理位置、周边规划、市政配套、区位优势等情况，并最终结合自身需求确定了企业总部选址位置。

张国华说，中国矿产资源集团有限公司作为中央直接管理的国有独资公司和国家授权投资机构，坚决落实中共中央、国务院决策部署，积极与新区对接沟通，第一时间在新区落户并立即开展总部选址、推进总部建设等工作，充分体现了中央企业高度的政治责任感和强烈的使命担当，为雄安新区加速聚集高端高新产业、加快打造北京非首都功能疏解集中承载地作出了积极贡献。

当前，雄安新区正处在大规模开发建设和承接北京非首都功能疏解同步推进的关键阶段，一大批重点项目扎实推进，城市框架全面拉开，公共服务和承载能力不断增强，城市雏形正在加速显现。希望中国矿产资源集团有限公司加快启动总部建设，加速布局集团业务，推动更多子公司在新区落地，持续深化拓展双方合作，助力新区加快打造新时代高质量发展的全国样板和高水平的社会主义现代化城市。新区将统筹各方资源力量，全面落实疏解激励政策，以“店小二”“保姆式”服务，全力支持中国矿产资源集团有限公司打造具有全球竞争力和影响力的世界一流矿产资源综合服务企业。

姚林说，设立河北雄安新区，是以中共总书记习近平为核心的中共中央作出的一项重大历史性战略选择，是千年大计、国家大事。此次到雄安新区实地考察调研并确定总部选址，对于中国矿产资源集团有限公司具有历史性意义，看到雄安新区热火朝天的建设场面和日新月异的发展势头，对中国矿产资源集团有限公司在新区的未来发展充满了信心。

下一步，中国矿产资源集团有限公司将高标准高质量推进总部项目建设，努力将总部项目打造成精品工程。同时，中国矿产资源集团有限公司也将充分发挥自身优势，主动对接、全力支持雄安新区建设发展，在与新区的深化合作中推动双方互利共赢，为新区建设发展贡献更多力量。

