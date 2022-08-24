中国最高法发布养老诈骗典型案例 提醒守住“养老钱”

中国最高人民法院发布重点打击的养老诈骗犯罪典型案例，并提醒老年群体不要轻信“有关系”“找后门”办理养老保险，更不要听信“神医”“神药”“包治百病”等，牢牢守住“养老钱”。

据澎湃新闻报道，中国最高法星期三（8月24日）发布六类养老诈骗犯罪典型案例，揭露养老诈骗的“套路”手段及危害。

最高法称，自今年4月开展全国打击整治养老诈骗专项行动以来，全国法院重点打击以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等为名实施侵害老年人合法权益的各类诈骗犯罪。

在最高法介绍的养老诈骗犯罪典型案例中，有的被告人以提供“养老服务”为名，承诺高息回报、享受床位优先居住权、入住打折等诱骗老年人大额预存消费投资，实施非法集资。

也有被告人以投资“养老项目”为名，承诺高额福利消费卡、货币分红等为幌子，引诱老年人投资“养老公寓”项目；或是以代办“养老保险”为名，谎称有能力代办“养老保险”，骗取钱财。

其他典型案例包括，以销售“养老产品”为名，骗取老年人高价购买廉价批发的收藏品；以宣称“以房养老”为名，诱骗老年人抵押房屋获得资金，购买所谓高收益理财产品；以开展“养老帮扶”为名，夸大病情、虚构保健品为“特效”药品，诱骗老年人高价购买保健品。

最高法通过上述案例提示，老年人选择“养老服务”时，要选择具有正规资质的养老企业、养老机构；投资“养老项目”和购买“养老产品”时要多与子女商量，不要轻信所谓“高额返利”“高价回购”等宣传，自觉抵制高利诱惑。

办理“养老保险”时，要通过政府网站、居委会等有关部门详细了解政策，不要轻信所谓“有关系”“找后门”可以低价办理等；看病就医时要到医院，不要被所谓免费讲座、免费诊疗等蒙蔽，更不要听信“神医”“神药”“包治百病”等。

最高法还称，各地法院综合运用各种手段，做好涉案财物清运、财产变现、资金归集、清退等工作，最大限度维护老年人合法权益。专项行动以来，全国法院执行养老诈骗案件财产20亿余元（人民币，约4.06亿新元）。