四川发暴雨蓝色预警 省防指要求防范局部短时强降雨

四川多地持续数日的干旱形势急转。四川省气象台星期三（8月24日）下午16时发布暴雨蓝色预警：24日20时到25日20时，广元成都、眉山等部分地方有暴雨，局部地方有大暴雨，并伴有雷电和短时阵性大风。四川省防汛抗旱指挥部办公室星期二（8月23日）也再次发出紧急通知，要求各市（州)防汛抗旱指挥部做好局部短时强降雨防范应对工作。

综合“四川气象”官方微博和四川观察客户端消息，暴雨蓝色预警指出，24日20时到25日20时，广元、绵阳、德阳、成都、眉山5市西部和雅安北部及乐山西北部的部分地方有暴雨（雨量50至80毫米），局部地方有大暴雨（雨量100至150毫米），并伴有雷电和短时阵性大风。

据介绍，暴雨蓝色预警级别定义是预计未来24小时将出现50毫米以上降雨，且局部有超过100毫米的降雨。其中甘孜、阿坝两州的降雨量标准根据现有业务规定减半。

继8月18日发出做好旱涝急转形势下山洪灾害防范应对工作的紧急通知，四川省防汛抗旱指挥部办公室8月23日再次发出紧急通知，要求各市（州)防汛抗旱指挥部做好局部短时强降雨防范应对工作。

四川省防指对8月23日14时省气象台发布的短时临近预报作出要求，各地特别是短临预报和预警涉及的雅安、甘孜、阿坝、凉山、绵阳、德阳、成都、遂宁、南充等地，要紧盯重点区域县乡村，紧盯山溪沟、中小河流、游客度假避暑地等重点部位，高度警惕、全力戒备、严密防范局部短时强降雨和旱涝急转，提前落实应急措施，收到预警和短临预报信息后，坚决及时果断组织转移避险。

要充分把握盆周山区、川西高原、地震影响区等区域暴雨灾害“突发性强、成灾快、危害大”的特点，毫不松懈做好相关防范应对工作，保障群众生命财产安全。

8月18日发布的做好旱涝急转形势下山洪灾害防范应对工作的紧急通知也提到，主汛期以来，四川省持续高温干旱，土壤失水疏松或结块硬化，大气能量积存大，稍有扰动极易出现强对流天气和集中短时强降雨，极易突发山洪并诱发多种致灾因子叠加的极端灾害。

其中在预报方面，要密切关注短时强降雨、局地点暴雨，进一步加密突发性、转折性天气以及局地强对流天气的监测预警频次，实时滚动会商研判，强化短时强降雨可能引发的沟谷溪河水位陡涨等风险提示和短临预警；要进一步强化直达基层一线责任人的“喊醒”“叫应”机制，充分运用广播、电视、网络、短信、高音喇叭等方式，关键时刻采取敲锣、吹哨、敲门等各种行之有效手段，确保预警信息到岗到人，尤其要确保把预警信息有效传达到每一名受威胁群众。

在避险转移方面，要严格落实旱涝急转阶段所有县（市、区)一律实行提级响应的要求，根据预警信息落实人员撤离和管控措施，严格执行“三个避让”和“三个紧急撤离”要求，做到应转必转、应转早转；同时要落实独居老人、伤残人士、农村留守人员等重点人群“一对一”转移避险帮扶措施，强化“五有三防”安置服务管理，确保避险转移过程安全。

在重点部位值守方面，要切实强化强降雨期间山洪灾害和中小河流洪水易发区、水库堤防、城市易涝区、旅游景区、施工场所等重点区域防洪安全管理，降雨时段要对临沟临河居住点、露营野游避暑沟道、河道急弯顶冲、陡坡沟口、跨沟道路桥涵、多支交汇和河道展宽束窄处等重点部位落实专人24小时巡查值守；要切实加强风险隐患和薄弱环节的排查与处置，对风险隐患点提前预置物料和队伍，逐处逐点落实防汛责任人、抢险措施和受威胁人员撤离方案，强化巡查值守和应急抢险处置，确保险情抢早抢小。

