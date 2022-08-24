贵州榕江回应拍卖殡仪馆特许经营权：依法进行

贵州榕江县高额成交拍卖该县殡仪馆20年特许经营权的消息被公开后，引发网友对该县丧葬费用涨价的担忧。榕江县民政局回应称，该县殡仪馆20年特许经营权的拍卖活动按照法定程序进行。

榕江县民政局星期二（8月23日）通过微信公众号“榕江政务公开”发布消息，就该县“殡仪馆特许经营权拍卖”一事进行说明。

榕江县民政局称，榕江县殡仪馆（无火化设施）于2017年12月启用，当前仅能提供遗体接运、吊唁厅租用等基本服务。为更好满足群众对殡葬服务的需要，榕江县按照法定程序对县殡仪馆20年特许经营权进行了公开拍卖，由中标主体进行规范管理运营和提升服务水平。

民政局表示，经营主体将在殡葬基本服务基础上，针对有需求的群众，提供公墓和专业且多元的殡葬延伸服务、治丧期间生活服务供群众选择。

民政局说，相关收费标准将严格执行《贵州省殡葬收费管理办法（试行）》，并向社会公布，接受社会各界的广泛监督。

民政局也承诺，榕江县将切实加强对殡仪馆运营的监管，严格落实殡葬政策，促进殡葬事业健康发展。

据观察者网报道，贵州省公共资源交易公示公告信息网站8月9日公示，黔东南州公共资源交易中心开标室二于8月5日对榕江县殡仪馆20年特许经营权进行拍卖，委托人为榕江县民政局，拍卖人为贵州鸿迈拍卖有限公司。

据网站公示，此项交易起拍价为12680万元（人民币，下同，约2575万新元），并以12680万元成交，买受人为榕江县荣升国有资本运营有限责任公司。

据报道，拍卖殡仪馆特许经营权的消息一出，许多网友表示担忧，“（据成交价计算）相当于每年六百多万，加上其他成本，经营还要赚钱，对于一个县城来说，提升服务的同时价格也许将上涨”，“殡仪馆是每个人最后的终点，希望不要被搞成‘发财路’”，“现在人都死不起了”。

据榕江县政府网站介绍，榕江县位于贵州省东南部、湘黔桂三省结合部中心地带。全县总人口37.9万，曾是国家扶贫开发工作重点县，2014年全县贫困发生率为35.54%。2020年底，整县实现脱贫摘帽，现为国家乡村振兴重点帮扶县。

在此次榕江县拍卖殡仪馆特许经营权之前，另有一地也曾因拍卖公共资源引发热议。四川南充市公共资源交易网阆中分网于7月7日发布了一则拍卖公告。拍卖标的物为：阆中市公办学校、行政机关、事业单位、国资公司的食堂食材统一配送服务未来30年特许经营权。起拍价1.8亿元，竞买保证金2万元。

7月16日，据四川南充市公共资源交易网阆中分网最新消息，“因拍卖标的范围和期限调整”，该拍卖已终止。