夏立言晚间将与张志军会面

台湾在野国民党星期三（8月24日）证实，正在中国大陆进行访问的国民党副主席夏立言星期三晚间将与海协会会长张志军见面餐叙。

国民党星期三在官网发布新闻稿证实上述消息。

国民党是在美国众议院议长佩洛西访台引发的大陆围台军演结束的同一天，委派夏立言率团于8月10日出发前往中国大陆访问。随行出访人员包括：国民党大陆事务部主任林祖嘉、副主任邓岱贤、以及智库董事高思博、国民党编审林子玄。

根据国民党的新闻稿，夏立言一行人星期三上午搭乘高铁前往江苏昆山，下午参访长三角地区台商、台胞的信仰中心“慧聚天后宫”。

国民党在夏立言出访大陆前曾强调，夏立言在大陆参访期间的任何对话都会坚持以台湾利益为优先，在“中华民国宪法”基础之上，基于党章、党纲的规定，与大陆进行有原则的交流。至于是否会晤国台办主任刘结一、张志军等官员，林祖嘉早前受访时说，目前都还在安排中，如果成行，地点应该会在上海，国台办、海协会都有可能。

外界关心夏立言是否将借访问大陆的机会，向北京表达大陆军演威胁台湾人民的抗议，夏立言称，国民党的立场很清楚，如果这一点都不表达，也就不必来了，一定会找适当的时机传达。因此，外界推断夏立言可能将在与张志军的餐叙中，向张志军传达立场。