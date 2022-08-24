中华大学认定林智坚硕士论文抄袭

民进党籍前新竹市长林智坚早前才被台湾大学撤销硕士学位，星期三（8月24日）再被中华大学认定硕士论文抄袭，同时学位也被撤销。

据台湾《自由时报》报道，中华大学星期三傍晚公布林智坚论文抄袭案调查结果，认定林智坚在2008年7月的硕士学位论文《以TCSI模式评估国内某科学园区之周边居民满意度》，涉嫌抄袭新竹科学工业园区管理局在2008年间，委托中华大学科技管理学系执行的研究计划期末报告书《以TCSI模式评估新竹科学工业园区之民众满意度》。

中华大学称，在接获审议委员会认定林智坚抄袭的调查结果报告后，校方依据学校“博、硕士学位论文抄袭处理要点”第12点规定，决定撤销林智坚硕士学位并公告注销学位证书。

中华大学称，校方在今年7月7日和8日陆续接获检举信和教育部信件，并对涉案硕士学位论文及研究计划期末报告初步比对后，决定于7月14日成立审议委员会立案调查。

中华大学称，审议委员会在7月14日到8月16日期间共召开六次审查会。过程中，除给予被检举人及其他关系人，充分提出书面说明及相关佐证资料的时间及机会外，还邀请了被检举人及关系人出席审查会议，进行口头说明及答询。

中华大学强调，为了维护审议委员会职权行使的公正性及结论正确性，学校董事会成员均未干涉审议委员会，且未擅自对外发言；所有参与案件调查的人员也签署了保密切结书，同意不对外发布任何与案件调查有关的消息。

针对林智坚被认定硕士论文抄袭，台湾在野国民党星期三在官网发布声明，谴责民进党主席、台湾总统蔡英文仍要掩盖林智坚抄袭的事实，“不惜扭曲道德价值，包庇、袒护错误行为”，无法被大众接受。

国民党强调，政治利害不能凌驾于社会道德之上，呼吁蔡英文和林智坚对此作出公开说明并郑重道歉。