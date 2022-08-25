中国常驻联合国代表：决不允许世界滑向“新冷战”

中国常驻联合国代表张军指出，乌克兰危机和最近国际上发生的一系列紧张事态表明，在这个迫切需要团结合作、共迎挑战的时代，必须高度警惕任何蓄意挑衅、加剧分裂对抗的企图，守护好全球战略稳定，决不允许世界滑向“新冷战”。

据新华社报道，张军星期三（8月24日）在联合国安理会乌克兰问题公开会上发言时，作出以上表述。

张军说，事实证明，冷战思维、集团对抗坚决要不得。冷战结束后，北约一再东扩，非但没有让欧洲更安全，反而埋下冲突的种子。人类是不可分割的安全共同体，实现共同安全最符合各国共同利益。一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全也不能以强化军事集团来保障。在21世纪的今天，冷战思维、零和博弈早已过时，迷信军事武力、谋求绝对安全只会导致局势轮番升级，不符合任何一方利益。

他说，事实证明，脱钩断链、选边站队坚决要不得。各国经济已经深度融合，少数国家大肆出台单边制裁和“长臂管辖”，将经贸科技政治化、武器化，大搞脱钩断链、“小院高墙”，进一步加剧发展中国家的民生困难，威胁全球粮食、能源、金融安全。发展中国家没有责任为地缘冲突和大国博弈“埋单”，也有权利独立自主决定自身对外政策，不应被强迫选边站队。

张军说，事实证明，双重标准、选择适用坚决要不得。遵守联合国宪章宗旨和原则、尊重主权和领土完整不应只是口头引用，而应在实践中真正落实，在不同国家、不同问题上一以贯之、言行合一。对于国家主权和领土完整，中国人民有着真实而深刻的理解和感受。中方一贯尊重他国主权和领土完整，也必将坚决维护自身主权和领土完整。

张军表明，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的。对于当前持续着的俄乌战火，张军提出以下几点建议。

第一，要为冲突设置安全阀。国际人道法应当成为冲突当事方的行为准则，平民和民用设施不能作为军事打击的目标。

第二，要全力减少人道冲击。国际社会既要努力帮助乌克兰难民和流离失所者渡过难关，也要尽力减轻冲突对全球粮食、能源、金融稳定造成的冲击。

第三，要给外交解决留出路。和平从来不是靠制裁施压、输送武器得来的，而是需要各方共同争取和维护。无论形势多复杂，分歧多严峻，外交对话的大门都不能关上。俄乌双方应继续保持对话沟通，争取早日重返外交谈判，为停火止战不断积累势头和条件。美国和北约应该好好反思自身角色，将精力和重点放到真正有利于促进和平的事情上来，而不是拱火浇油。