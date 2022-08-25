中韩建交30周年 习近平：排除干扰聚焦合作

中韩两国星期三（8月24日）庆祝建交30周年，中国国家主席习近平同韩国总统尹锡悦互致贺函。习近平在贺函中说，愿同尹锡悦加强战略沟通，双方应排除干扰、聚焦合作，尹锡悦则提到期待与习近平面对面会谈。

综合中国外交部官网消息和韩联社报道，习近平在贺函中表明高度重视中韩关系发展，愿同尹锡悦加强战略沟通，引领中韩双方以建交30周年为新起点，把握大势、排除干扰、夯实友好、聚焦合作，共创两国关系更加美好的未来，更好造福两国和两国人民。

尹锡悦则期待与习近平面对面进行会谈，希望韩中双方以相互尊重精神为基础，探索新的合作方向，推动两国关系朝着更加成熟健康的方向发展。

习近平在贺函中指出，中韩是隔海相望的永久近邻，两国人民友好交往源远流长。中韩建交30年来，在双方共同努力下，中韩关系与时俱进全方位发展，取得丰硕成果，给两国和两国人民带来重大福祉，也为地区乃至世界和平与发展作出重要贡献。

习近平说，中韩关系之所以能取得辉煌发展成就，在于双方坚持登高望远，顺应时代发展潮流，不断为双边关系注入新的时代内涵；在于双方坚持互尊互信，照顾彼此核心利益和重大关切，通过真诚沟通增进理解与信任；在于双方坚持合作共赢，深化互利合作与交流互鉴，实现相互成就、共同繁荣；在于双方坚持开放包容，携手维护地区和平稳定，促进区域融合发展，维护国际关系基本准则。这些宝贵经验值得我们倍加珍惜和长期坚持。

习近平强调，当前，百年变局和世纪疫情交织，世界进入新的动荡变革期。在这一关键时刻，包括中韩在内的国际社会只有同舟共济、团结合作才能战胜危机、渡过难关。中韩要做好邻居、好朋友、好伙伴。

尹锡悦在贺函中对韩中建交30周年致以热烈祝贺。他说，韩中两国地缘相近，历史文化纽带关系悠久。1992年建交以来，双方政治、经济、文化等领域合作取得跨越式发展，两国战略合作伙伴关系不断巩固。两国年贸易额增长近50倍，人员往来增加数十倍，丰富多彩的文化交流增进了两国国民相互理解。这主要得益于两国各界努力和国民支持。

尹锡悦说，他和习近平3月25日通话时就以两国建交30周年为契机推动韩中关系实现新发展达成重要共识。希望双方密切高层交往，加强供应链等经济安全及环境、气变等领域实质性合作，推动取得两国国民能切身感受到的成果。希望建交30周年纪念活动能进一步促进两国交流合作，深化两国国民之间的友谊。

韩中两国24日下午在首尔和北京同步举行建交30年庆祝活动，韩国外长朴振在会上代读尹锡悦贺信。尹锡悦说，30年来，韩中两国关系在诸多领域取得飞跃发展，如同今年3月5日他同中国国家主席习近平通话所商定的，希望两国基于互相尊重、互利合作的精神，共同谋求未来30年的新合作方向。

中国国务院总理李克强24日同韩国国务总理韩德洙互致贺电。

李克强说，中韩是搬不走的永久近邻，也是分不开的合作伙伴。中方愿同韩方一道，以建交30周年为新起点，增进理解互信，深化交流合作，推动中韩战略合作伙伴关系健康稳定发展，取得新的更大成就。

韩德洙说，韩国新政府成立以来韩中两国保持着密切沟通交流。期待双方进一步活跃高层交往，加强供应链、文化、环保等领域合作，加快推进两国自贸协定第二阶段谈判，推动两国关系实现更好发展。

中国国务委员兼外长王毅24日在北京出席庆祝中韩建交30周年招待会致辞时说，30年前，中韩两国以前瞻战略眼光，打破冷战坚冰，正式建立外交关系，开启了合作向未来的新篇章。30年来，两国政治互信持续深化，双方关系定位实现“三级跳”，正式成为战略合作伙伴，各层级交往频繁顺畅。

王毅指出，当前，世界百年未有之大变局加速演进，中韩两国过去是、现在是、将来更应该是好邻居、好朋友、好伙伴。

王毅说，道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。韩国外长朴振曾引用孔子的一句话来寄语中韩关系，“君子和而不同”。中方还可以加上孔子的另一句话，“君子信以成之”。中韩两国虽有不同，但彼此欣赏，相互尊重，在此基础上构建起更为稳固、坚韧、长久的信任与合作，这正是中韩相处的君子之道。

朴振24日在首尔出席庆祝韩中建交30年纪念活动上致辞时说，韩中关系正在迎来新的历史转折点，在挑战与变化中，两国迫切需要化危机为转机的智慧和洞察力。回顾过去30年，韩中关系历经多次曲折，但总是通过对话与沟通渡过难关，变得更加成熟。