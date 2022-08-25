中国国常会部署19项接续政策 派出稳经济督导工作组

中国国务院总理李克强星期三（8月24日）主持召开国务院常务会议，部署稳经济一揽子政策的19项接续政策措施，推动经济企稳向好，并决定向地方派出稳住经济大盘督导和服务工作组，促进政策落实。

据央视网报道，会议指出，当前经济延续6月份恢复发展态势，但恢复基础不牢固，会议要求及时果断施策，保持合理政策规模，用好工具箱中可用工具，加力巩固经济恢复发展基础，又不搞大水漫灌、不透支未来。

会议提出，在落实稳经济一揽子政策同时再实施19项接续政策，形成组合效应，推动经济企稳向好、保持运行在合理区间。

政策方面主要包括，增加3000亿元（人民币，下同，约609亿新元）以上政策性开发性金融工具额度，依法用好5000多亿元专项债结存限额。持续释放贷款市场报价利率改革和传导效应，降低融资成本。

会议承诺核准开工一批基础设施等项目；允许地方“一城一策”运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房需求。

会议指出，将支持中央发电企业等发行2000亿元债券，再发放100亿元农资补贴。

国常会还称，将出台措施支持民营企业、平台经济发展；并部署进一步做好抗旱救灾工作，强化财力物力支持。

国务院将即时派出稳住经济大盘督导和服务工作组，由部门主要负责人带队赴地方联合办公，用“放管服”改革等办法提高审批效率，压实地方责任，加快政策落实。