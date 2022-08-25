谢锋：反制佩洛西访台是以实际行动维护国际法治

中国外交部副部长谢锋以六个“严重”批评美国众议院议长佩洛西访台，并强调中方是基于充分法律依据予以反制，是以实际行动维护国际法治。

据中国外交部官网消息，谢锋星期三（8月24日）出席最高人民法院“国际商事专家委员会第三届研讨会暨首批专家委员续聘活动”致辞时说，透过国际上冲突争议和治理困境的表象，凸显的是法治精神没有得到切实遵循，国际法原则、国际关系基本准则和国际秩序遭到肆意破坏。

他不点名批评说，有的国家选择性地适用国际法，一面党同伐异、大搞“小圈子”家法帮规，一面毁约退群、破坏国际法治；有的国家将国内法凌驾于国际条约之上，滥用“长臂管辖”和单边制裁，动辄使用武力或以武力相威胁；有的国家大搞双重标准和例外主义，粗暴干涉他国内政，破坏别国主权和领土完整。

他随即批评，佩洛西访台严重违反中美三个联合公报规定，严重违反国际社会关于一个中国原则的共识，严重违反尊重主权和领土完整的国际法原则，严重违反不干涉内政的国际关系基本准则，严重违反《开罗宣言》《波茨坦公告》以及联大2758号决议，严重破坏国际秩序。

谢锋强调，中国基于充分、坚实的法律依据予以反制，不仅是在维护自身合法权益，也是在维护国际社会，特别是广大发展中国家的共同权益，是以实际行动维护国际法治。

谢锋还说，近来170多个国家和国际组织公开重申支持一中原则，美方应该认清国际社会的人心向背，遵从国际社会的共同意志，停止挑战国际法原则，停止挑战国际关系基本准则，停止破坏国际法治、国际秩序的倒行逆施。

佩洛西访台后，中国大陆即在台湾周边展开大规模军事演习。中国外交部也在8月5日公布八项反制措施，包括取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议，并暂停两国在非法移民遣返、刑事司法协助、打击跨国犯罪、禁毒，以及气候变化商谈领域的合作；同时也对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施。