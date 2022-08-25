陷“论文门”撤学位 林智坚恐涉侵权被控

民进党籍前新竹市长林智坚星期三（8月24日）被中华大学认定硕士论文抄袭，同时被撤销硕士学位，但如今有可能因侵权被控。

据台湾《中国时报》报道，揭发林智坚中华大学论文抄袭的国民党籍台北市议员王鸿薇星期三（8月24日）指出，林智坚中华大学硕士论文抄袭的结案报告著作权属于新竹科学园区管理局（简称竹科管理局），已侵犯竹科管局的智慧财产权，要求竹科管局本于职责对林智坚提告，否则她就控告竹科管理局涉嫌贪渎。

对此，竹科管局副局长陈淑珠24日说：“没有说不提告”，但契约关系仍有细节待厘清。

中华大学认定前新竹市长林智坚硕士论文抄袭并撤销学位，本案检举人王鸿薇24日召开记者会说，林智坚短短时间内被台大、中华大学“双杀”，没有清白可言，严正要求一路瞎挺林智坚的台湾总统蔡英文、桃园市长郑文灿及市长参选人郑运鹏向社会道歉，也同时要求新竹科学园区管理局对林智坚提告。

王鸿薇7月初踢爆林智坚2008年中华大学硕士在职专班的学位论文，涉嫌抄袭竹科管理局同年间委托科管系执行的研究计划期末报告书后，后续又再拿出竹科管理局的公文，质疑林智坚涉嫌侵权。

根据竹科管理局7月7日发给中华大学的公文，竹科管理局针对委托案的契约是否有侵权疑义，要求中华大学厘清后说明回复。

公文中也提到，根据合约第8条第5款，合约未完成期间，中华大学未经竹科管理局同意，不得将其成果直接或间接公开给第三人知道。

因此，就算是著作权人也不得拿报告内容发表期刊、论文。中华大学24日做出的审定结果，认定林智坚2008年7月的硕士论文《以TCSI模式评估国内某科学园区之周边居民满意度》，涉嫌抄袭新竹科学工业园区管理局在2008年间，委托中华大学科技管理学系执行之研究计画期末报告书《以TCSI模式评估新竹科学工业园区之民众满意度》。

王鸿薇质疑，明明是一份过程不能公开的标案报告，却在结案中途拿去发表期刊、发表论文，恐有侵占“国家”财产的疑虑。

竹科管理局24日说，为厘清相关事实，竹科管局分别于7月7日、7月21日及8月17日，函请中华大学厘清合约相关细节，目前仍待中华大学回复说明再研议后续处理。

由于竹科管理局的上级单位为台湾的“国家科学与技术委员会”（简称国科会），竹科管理局的期末报告遭抄袭，国科会会否要求竹科管理局对林智坚提告？

国科会未就上述提问作出回应，仅说国科会的态度是督导竹科管理局厘清事实，并依法办理。