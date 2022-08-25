台外岛防区将优先运用无人机防御系统

台湾国防部星期三（8月24日）公布，对于民用型无人机的侵扰，台湾军方已完成遥控无人机防御系统建案作业，明年获准装置防御系统后，外岛防区将优先运用，以应对灰色地带威胁。

综合台湾联合新闻网、军闻社和《自由时报》报道，台湾国防部介绍，各防区依据“目获无人机应变处置作为指导”，除了以音响或信号弹示警、回报，同时由战备兵力就战术位置，配合警戒兵力实施搜索。防区主官得视威胁程度，提升战备等级。

中国大陆的中国网早前报道，有从中国大陆起飞的无人机在金门上空近距离拍摄到台湾军人，相关视频星期二（23日）在社交媒体上流传。

台湾军方之后证实，一架民用型无人机16日在金门拍摄，但称无人机当天是在高空，以长距变焦镜头拍摄金门大胆防区，经台湾方面示警驱离后飞离。

台湾陆军金门防卫指挥部星期三称，指挥部烈屿守备大队的大胆守备队二胆岛官兵，在8月16日傍晚6时左右发现一架民用型无人机。经卫哨依标准作业程序通报及警示后，无人机迅速飞离，周边休息官兵也自发以石头丢掷扰乱无人机。

金防部指中国大陆无人机侵扰，除了要测试台湾的应变作为，同时借由剪辑片段影片，“制造错假讯息”，散布于网络社群，再结合网军行动，企图达到分化、诋毁台湾军方的目的，并称这是认知作战的一部分。