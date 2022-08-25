加拿大称加国议员访台行不是中国大陆侵略的借口

加拿大外交部长发言人说，中国大陆不应以加拿大议员访问台湾行程为借口，进行军事或经济侵略。

据路透社报道，加拿大外交部长赵美兰（Melanie Joly）发言人布兰查德（Adrien Blanchard）星期三（8月24日）针对中国驻加拿大使馆星期二（8月23日）就加拿大国会议员计划10月访台发出警告，作出上述回应。

据加拿大广播公司（CBC）报道，加拿大参众议员计划10月率团访台。加拿大国会议员友好协会主席史葛洛（Judy Sgro）上星期三（8月17日）说，他们需要保护其他为自由和民主而战的“国家”。

史葛洛也是加拿大众议院国际贸易委员会主席和自由党议员。她说，委员会中有八名议员是加台友好协会成员，他们将赴台看看两地可如何进一步深化贸易关系。尽管此行将引发北京的不满，但访台是“必要的”行程。

中国驻加拿大使馆23日发声明回应称，中方敦促加方遵守一个中国原则，尊重中国的主权和领土完整。“对于任何企图干涉和侵犯中国主权和领土完整的国家，中国将采取坚决有力的措施”。

加拿大和许多西方国家一样，奉行一个中国政策，外交上承认北京，而非台北，却给予台湾非官方的支持。

加拿大外长发言人布兰查德说，加拿大政府尊重议会协会和友好团体自主作出的出访决定。

布兰查德说：“正如我们之前说过的，议员的出访不应该被作为升级或采取军事和经济侵略行动的借口。”

史葛洛说，加拿大议员此趟访台行的将聚焦贸易，议员们不是想扰乱或给台湾与中国大陆之间的关系制造问题。

布兰查德说：“我们呼吁各方保持冷静、克制，保持沟通渠道畅通，以免出现误解。”