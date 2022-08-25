台湾明年国防预算预料增加约12.9%

面对中国大陆军事威胁，台湾将提高明年的国防预算，增幅约12.9%，高达4151亿新台币（191亿新元），较今年大增475亿新台币。

这是台湾国防支出自2017年以来，连续第六年出现增长。台湾政府去年宣布，在2026年之前给国防预算额外拨款869亿新台币。

综合台湾《自由时报》《联合报》和路透社报道，美国众议院议长佩洛西本月初访台，引发北京强烈不满，解放军在佩洛西离台隔天开展“锁台”军演，令台海局势急剧升温。

因应两岸紧张情势升高，台湾总统蔡英文和行政院长苏贞昌决定大幅提高明年的国防预算，增加军方人员维持费用、作业维持费用与军事投资费用三大项支出，其中以作业维持费增幅最大，多达1337亿新台币，以因应大陆军机绕台要派出军机、军舰拦截与警告，评估将造成油料费丶维护费等费用大增。

台湾行政院原本以不低于过去平均三年国内生产总值（GDP）成长率4.09%的原则来编列国防预算，不过，台行政院主计总处主计长朱泽民说，因两岸情势问题，导致明年的国防经费明显增加。

台湾明年国防预算若加计明年新式战机采购及海空战力提升计划采购特别预算1083亿新台币，总数为5234亿新台币，较今年度相同基础增加677亿新台币，约增加14.9%。如连同非营业特种基金629亿新台币，整体规模达5863亿新台币。

台湾行政院会星期四（8月25日）通过主计总处提报明年中央政府总预算案，岁出编列2.7191万亿新台币、岁入编列2.5565万亿新台币，双破新高。全案将于8月底前送立法院审议。