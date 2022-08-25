中国人社部称能保证养老金按时足额发放

中国人力资源和社会保障部官员说，上半年已调拨1240亿元（人民币，下同，约252亿新元）资金，支持困难省份的养老金发放，也能保证养老金的按时足额发放。

据中国证券网报道，中共中央宣传部星期四（8月25日）就中共十八大以来就业和社会保障工作进展与成效举行发布会，人力资源和社会保障部养老保险司负责人亓涛介绍，十八大以来连续调整退休人员基本养老金，退休人员养老金水平不断提高；今年仍按4%的比例调整退休人员养老金，增发的养老金已发放到位。

亓涛说，对于养老保险基金的运行情况，能否做到按时足额发放，取决于几个方面，包括当期能平衡、跨省有调剂、累计有结余、财政有补助以及长远有储备等。

他介绍说，去年企业职工基本养老基金收入4.4万亿元，基金支出4.1万亿元，当期收支总体平衡，略有结余，今年以来，基金仍保持平稳运行态势；当前企业职工基本养老保险基金累计结余5.1万亿元；全国社保基金有超过2.6万亿元的战略储备，中央层面已划转国有资本1.68万亿元充实社保基金。

今年1月，基本养老保险全国统筹制度启动实施，对基金困难省份的支持力度更大，上半年已完成1240亿元的资金调拨工作。

他还提及，中央财政对企业职工基本养老保险基金的补助在今年达到6500亿元左右，并重点向西部地区和老工业基地倾斜。

亓涛说，下一步将推动养老保险制度不断改革完善，促进制度更加公平更可持续，能够保证养老金的按时足额发放。