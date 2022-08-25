苏贞昌：65岁以上台民众9月1日起免费领取五剂快筛试剂

台湾行政院长苏贞昌星期四（8月25日）宣布，从下星期四（9月1日），65岁以上台湾民众可免费领取五剂快筛试剂。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，苏贞昌说，此举是为使65岁以上民众有症状能尽快筛检、确诊尽早用药，降低重症发生率。近400万名符合资格者可到健保药局、卫生所领取。

台湾行政院25上午举行院会，由卫福部报告冠病疫情现况及应处作为。行政院发言人罗秉成在院会后记者会转述，苏贞昌说，由于传播力更强的奥密克戎BA.5变异株成为全球主流株，近期邻近国家传播风险升高，台湾正值暑假、人流增加，边境管制逐渐松绑，台湾本土病例数稍有回升，较前一周上升7.7%，北部增加较明显。

苏贞昌说，这是朝迈向正常生活的最后一步，且是必经之路，因此脚步不停歇，但要更审慎以对。总统蔡英文指示朝边境开放方向努力，也调升入境总量每周5万人次，请指挥中心密切监测疫情趋势、盘点机场通关情形、防疫旅馆、车辆量能，持续弹性调整边境管制。

苏贞昌说，下周起高中以下学校正式开学，9月12日起大专院校开学日起适用校园防疫新制，班上若有人确诊，由校方提供快筛试剂，其他人只要快筛阴性、无症状就可以上课，兼顾校园健康与学生受教权，请教育部、卫福部、地方政府合作，积极办理入校疫苗施打作业。

苏贞昌说，防疫策略以保护脆弱族群最重要，请持续宣导各年龄层疫苗接种，50岁以上距离第三剂施打日间隔五个月以上，可安排施打第四剂。各类型照顾机构住民、工作人员定期公费快筛措施，延长到9月底。