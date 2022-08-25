台外交部称未在大陆军演期间接到东南亚国家撤侨请求

台湾外交部称，未在中国大陆军演期间，接到东南亚国家洽谈撤侨请求。

美国众议院议长佩洛西在本月初访台后，引发北京强烈不满，在佩洛西离台后，开展“锁台”军事演习，令台海局势急剧升温。有部分国家对情势持续紧张表示担忧，坊间也出现撤侨传闻。

综合台湾《联合报》和中央社报道，台湾外交部亚东太平洋司长周民淦星期四（8月25日）在例行记者会上说，从中国大陆8月4日对台军演以来，确实有部分东南亚国家的驻台官员私下向亚太司人员表达关切情势发展，但没有接到任何东南亚国家官员表达要讨论撤侨问题。

周民淦说，针对中国大陆的军演，台外交部曾数次邀请相关国家驻台官员来外交部听取台湾对情势的简报分析，台湾驻东南亚各国馆长也透过多种方式，跟驻在国进行沟通说明台湾的立场，例如投书媒体、 接受访问，拜会外交部高层官员、重要智库、有影响力的学者等。

周民淦说，台外交部透过各种管道，说明中国大陆想透过军演改变台海区域现状的企图，以及这次军演严重破坏台海与区域和平稳定，呼吁东南亚国家共同谴责中国大陆非理性的军事挑衅，共同遏止威权主义扩张，维护以规则为基础的国际秩序，捍卫亚太区域的自由开放与台海现状。

针对近期中国大陆对台军演不断，台外交部指出，台湾12个友邦的驻联合国常任代表在8月23日发布联合声明，就中国大陆蓄意升高对台湾的军事威胁行动破坏两岸现状、危害台海及区域和平稳定表达严重关切。台外交部表达感谢，也谴责中国大陆的武力恫吓。

台湾12个友邦伯利兹、伊斯瓦蒂尼、危地马拉、海地、马绍尔群岛、瑙鲁、帕劳、巴拉圭、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯，以及图瓦卢驻联合国常任代表发布上述联合声明。

他们在声明中严正呼吁，联合国及国际社会敦促中国大陆立即停止对台军演行动及改变现状的企图，而现状就是两岸互不隶属，中国大陆尤其应遵守台湾海峡中线。

台外交部发言人欧江安说，声明重申对和平稳定的重视，并共同承诺继续维护以规则为基础的国际秩序，强调联合国宪章维护国际和平与稳定的宗旨与原则，任何国际争端应以和平方式解决。

欧江安也说，台湾政府再次谴责中国大陆以武力恫吓，企图片面改变台海现状及破坏区域和平稳定的侵略行为。中国大陆的军事威吓不仅破坏既有国际秩序，也严重影响国际贸易及交通往来。