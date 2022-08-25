中国商务部称将采取必要措施维护中企合法权益

中国商务部发言人说，美国动用国家力量对他国企业和机构进行打压遏制，将七家中国实体列入出口管制实体清单。中方对此坚决反对，必将采取必要措施维护中企合法权益。

据第一财经报道，针对美国商务部星期二（8月23日）发布消息，将中国七家航空业实体列入出口管制清单，中国商务部发言人束珏婷星期四（8月25日）在新闻发布会上，作出上述回应。

她说，美方一再泛化国家安全概念，滥用出口管制等措施，动用国家力量对他国企业和机构进行打压遏制，将七家中国实体列入出口管制实体清单。中方对此坚决反对。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和机构的合法权益。

束珏婷说，美方的做法严重损害中美企业间正常经贸往来合作，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定，这不利于中美两国，也不利于整个世界。美方应立即停止错误做法。

美国工业与安全局官网23日发布通告，上述实体被列入清单是因为他们的活动“不符合美国国家安全和外交政策利益，尤其是他们获取及试图获取美国的物件以支持中国的军事现代化努力”。

美国商务部这次决定列入清单的七家实体，是中国航天科技集团第九研究院第771研究所、第772研究所、中国空间技术研究院第502研究所、第513研究所、中国电子科技集团第43研究所、第58研究所，以及珠海欧比特宇航科技股份有限公司。

通告说，美国目前已将约600家中国实体列入了实体清单，其中拜登政府执政后新增了110多家。

被列入清单后，供应商向这些中国实体提供美国商品或服务前需要获得许可证，而美国工业与安全局将以否决为前提审核许可证申请。