山西原政协主席李佳被撤销全国政协委员资格

三周前被免去山西省政协主席职务的李佳，在中国政协会议上被撤销全国政协委员资格。

据中国央视新闻客户端消息，政协第13届全国委员会常务委员会第23次会议星期三（8月24日）在北京闭幕，会议追认关于撤销李佳第13届全国政协委员资格的决定。

三周前，李佳刚刚被免去山西省政协主席职务。据《山西日报》8月3日报道，山西省政协常委会议8月2日在太原举行，省政协副主席李正印主持会议，多名副主席和秘书长出席会议。

会议依照有关规定，通过了关于免去李佳政协第十二届山西省委员会主席职务的决定。

《大众日报》报道称，省政协常委会上免去省政协主席职务，此前比较罕见。

1961年出生的李佳是辽宁大连人，曾长期在辽宁省和内蒙古自治区工作，担任过辽宁省沈阳市委常委、副市长，辽宁省副省长，内蒙古自治区党委常委、组织部部长，自治区党委副书记兼组织部部长，自治区党委副书记、政法委书记等职务，2018年1月当选为内蒙古自治区政协主席。

2019年1月，李佳跨省区出任山西省政协党组书记，随后当选为山西省政协主席。他也是第十八届、十九届中央候补委员。

李佳最后一次出现在《山西日报》报道中是在7月15日。根据报道，7月10日至14日，全国政协副主席兼秘书长李斌率全国政协人口资源环境委员会调研组到山西调研，山西省委书记林武13日在太原拜会了李斌和调研组一行，李佳当时出席了拜会活动。