中国大陆国防部称在台湾附近军演是对挑衅者警示回击

中国国防部发言人说，中国人民解放军近期在台湾岛附近开展的军事演训活动，是对挑衅者、搅局者的警示回击，是坚决捍卫国家主权和领土完整的正当、正义之举。

据中国国防官网消息，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非星期四（8月25日）在例行记者会上回答记者提问时，作出上述表述。

针对美日等国官员近期多次发声，对中国军队在台湾岛附近开展的军事演训活动进行无端指责，谭克非指出，有关国家的言论完全是颠倒黑白、甩锅推责，中方已多次表明了坚决反对的立场。当前台海局势的前因后果一清二楚，是非曲直一目了然。

他说，中国人民解放军近期在中国台湾岛附近开展的一系列军事演训活动公开、透明、专业、适度，是对挑衅者、搅局者的警示回击，是坚决捍卫国家主权和领土完整的正当、正义之举。美国作为这场危机的始作俑者，应当也必须为此承担全部责任。美方应切实恪守一个中国原则，立即采取措施纠正错误，而不是进一步加剧台海局势紧张。

谭克非说，近期，日方附和美方涉台消极言行，渲染所谓“中国军事威胁”，是极不负责任的。一段时间以来，日方持续增加防卫预算，强化军力部署，已经引发地区国家和国际社会高度警惕。

他说，中方敦促日方深刻反省自身侵略历史，停止对中方的造谣抹黑，多做有利于增进与邻国互信、有利于维护地区和平稳定的事情。