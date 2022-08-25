中国国防部：优先批准备战打仗所需技能人才入伍

中国国防部介绍今年下半年征兵工作时称，将优先批准理工类大学生和备战打仗所需技能人才入伍。

据“国防部发布”微信公号消息，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非星期四（8月25日）在例行记者会上说，根据国务院、中央军委征兵命令，今年继续实行一年两次征兵，其中下半年征兵工作于8月15日开始，9月中旬起运新兵，9月底结束。各地根据疫情防控实际，可适当提前或推迟工作时间。

谭克非说，征集对象以大学生为重点，突出各级各类学校毕业生征集，优先批准理工类大学生和备战打仗所需技能人才入伍。

他也提到，征集新兵的政治条件和体格条件分别按照《军队征集和招录人员政治考核规定》、《应征公民体格检查标准》及有关规定执行，其中研究生毕业生及在校生应征入伍年龄放宽至26岁。

军队有关部门也将继续执行大学生参军入伍保留学籍或入学资格、享受国家教育资助和退役复学后转专业、免试“专升本”、考研加分等系列优惠政策。

美国众议院议长佩洛西本月初访台，北京随后在台湾周边展开“锁台”军事演习，中国大陆央视国防军事频道官方微博“央视军事”在本月8日发布短视频称，“东部战区演训激发年轻人参军热情”。

视频中一名受访的浙江省应征青年说：“最近的台海局势牵动着我们每个人的心，也让我们看到和平需要祖国的强大实力保驾护航，我愿用我的满腔热血报效祖国，让军人这个称谓成为我一生的荣耀。”