中国国防部：反对第三方插手介入中印边界问题

中国国防部就美印两国在中印边境军演回应说，边界问题是中印两国之间的事，反对第三方以任何形式插手介入。

据“国防部发布”微信公号消息，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非星期四（8月25日）在例行记者会上说，中方一贯强调，有关国家间的军事合作尤其是演训活动，不应针对第三方，应有助于维护地区的和平稳定。

谭克非强调，边界问题是中印两国之间的事，双方通过各层级保持着有效沟通，并一致同意通过双边对话妥善处理有关事态；坚决反对第三方以任何形式插手介入中印边界问题。

他还说，根据中印两国1993年和1996年签署的有关协定精神，双方不得在实控线附近地区开展针对对方的军事演习，希望印方严格遵守两国领导人重要共识和有关协议协定，恪守通过双边渠道解决边界问题的承诺。

美国有线电视网（CNN）当地时间8月6日引述印度军方人士报道，美国和印度10月中旬将在印度与中国之间具争议的边境附近举行联合军事演习。

联合军演将在印度北阿坎德邦海拔3048公尺的奥利（Auli）山区举行，重点为高空作战训练，距离中印边境实际控制线仅约95公里。

美国国防部发言人当时说，美印伙伴关系是确保印太地区自由开放的最重要元素之一，一年一度的战争实践演习旨在“提高协同作战能力以及共同应对一系列地区安全挑战的能力”。

