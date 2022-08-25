香港山顶缆车星期六重开 网上预订已开放

翻新后的香港山顶缆车将于星期六（8月27日）重开，即将投入运行的第六代缆车设有五大互动区域供访客打卡，载客量增加，但票价也比之前有较大幅度上升。

综合《大公报》及香港电台网站报道，第六代缆车的载客量较之前增加75%，达210人。扩建后的中环总站室内可容纳多达1300人，候车时间预计可以缩短逾七成。

据报道，翻新过后的第六代山顶缆车设有“五大互动区域”，访客在等车之余也可打卡。新车厢内还设有八个配备安全带的多用途轮椅或婴儿车车位，车厢内的波浪型地台是设计特色之一，方便乘客于斜坡时站立。

不过，山顶缆车有限公司总经理曾瑛美说，出于电力及重量等安全方面的考量，缆车难以加装冷气，车内有鲜风系统，希望乘客在车上可感受凉风。

票价方面，成人单程票价将增至62元（港元，下同，约12.6新元），来回票价则增至88元，升幅超过六成。

曾瑛美说，整个缆车服务翻新工程总投资额比预计的大幅增加，厘定新票价时需要考虑营运成本上涨和经营的可持续性，相信旅客体验新的缆车服务后，会觉得值回票价。

山顶缆车公司在星期四（8月25日）和星期五（8月26日）两天推出“快闪网上优惠”，访客可以50元预订原价88元的成人来回车票。

之后从开幕日起至10月30日期间，访客可享有“感谢香港通行证”优惠，成人来回票价在66元，乐龄人士及儿童则享有成人价格半价的优惠。

据介绍，自1888年启用的山顶缆车服务香港逾130年，它的角色由交通工具演变成香港的一大景点。在香港百年历史中，山顶缆车无疑是最久经风霜、最富代表性的生活见证，也是香港最受欢迎的景点之一。它经历过战争洗礼，当过由国际巨星所主演的电影与电视剧的取景场地。