李小龙女儿起诉真功夫餐饮公司侵权索赔2.1亿元人民币

香港已故武打明星李小龙女儿李香凝起诉真功夫餐饮公司侵权案，星期四（8月25日）上午9时在上海市第二中级人民法院开庭审理，原告索赔2.1亿元人民币（下同，约4257万新元）。

综合中国证券时报网和香港中通社报道，上海市高级人民法院官网显示，这起诉讼的原告是李小龙有限责任公司，注册地在美国加利福尼亚州，法定代表人是李香凝。被告是上海真功夫快餐管理有限公司、广州市真功夫餐饮管理有限公司、广州真功夫快餐连锁管理有限公司。案由是“一般人格权纠纷”。

2019年，真功夫餐饮被李小龙有限责任公司诉至第二中级人民法院。李小龙公司法人代表为李小龙女儿李香凝，该公司要求，“真功夫”立即停止使用李小龙形象、在媒体版面上连续90日澄清其与李小龙无关，并请求法院判令“真功夫”赔偿其经济损失2.1亿元人民币，以及维权合理开支8.8万元人民币。

真功夫当时曾回应称，真功夫系列商标是由公司申请、国家商标局严格审查后授权的，“我们已经使用了15年。我们的商标是否侵权，多年前也曾有过争议。但我们的商标一直没有被判定侵权或者撤销的行政或司法结论。时隔多年后被起诉，我们也很疑惑，我们正积极研究案情，准备应诉”。

公开资料显示，真功夫创立于1990年，主营以蒸品为特色的中式快餐，是全中国连锁发展的中式快餐企业，也是中国快餐行业前五强中唯一的本土品牌。

营销策划人叶茂中曾说，在给真功夫做品牌策划时，为了充分体现中国功夫文化，因此创立了一个武艺高强、体格健美、正气凛然的功夫高手形象——功夫龙，并说：“功夫龙在全球华人心中，他是民族精神的象征，是中国的功夫皇帝”。

不过，有分析指，不少人对功夫皇帝的第一反应就是李小龙，加上功夫龙类似的动作，以及李小龙曾在电影中穿着的黄色上衣，功夫龙被认为照搬了李小龙的形象，甚至还有人以为餐饮店是李小龙家族开设的。

据媒体报道，2010年，李香凝已陆续将父亲的影片及商标在美国的所有权购买回来。此后，她在中国采取多项措施进行维权，包括在中国成立维权办公室，维护李小龙形象的版权。