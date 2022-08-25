世界小姐官网回应中国区候选人争议：将调查 若违规将采取行动

曾在安信证券研究所任职的秦泽文将代表中国参加本届世界小姐全球总决赛的消息出炉后，引发“未进前三为何能递补”、“是否学历造假”等争议，世界小姐官网回应称，将进行调查，若违规将采取行动。

世界小姐官网星期三（8月24日）发布声明称，对收到有关世界小姐中国区候选人的投诉表示关注，“将调查此事，如果违反规定，将采取适当行动。”

据澎湃新闻报道，“第71届世界小姐中国区大赛”的微博8月22日晚宣布，秦泽文将代表中国区出战第71届世界小姐全球总决赛。该微博认证信息为“第71届世界小姐大赛官方微博”。

据大赛微信公众号介绍，秦泽文出生于1997年，从计算机工程专业跨行攻读金融专业的硕士学位，先后加入甲骨文、普华永道等企业实习，并在安信证券担任助理分析师，团队数年是新财富最佳分析师计算机行业第一名。

但“世界小姐大赛官微”在8月23日更新发布的官宣文中删去了“硕士学历”。

中国证券业协会信息也显示，秦泽文学历为本科，她自2021年8月12日至2022年1月4日在安信证券工作，执业岗位为一般证券业务，而非证券投资咨询（分析师）。

据第71届世界小姐大赛微信公众号此前发布的信息，第71届世界小姐中国区前三名分别是阮玥夺、唐苏苏、胡可瑜。秦泽文并未在前三名之列。

报道称，世界小姐大赛工作人员表示，秦泽文是参赛选手，但未回应为什么冠军被取消之后不是亚军补上。

此外，就前员工秦泽文参加世界小姐全球总决赛，安信证券星期四表示，秦泽文于2020年6月22日通过社会招聘以助理分析师（销售方向）入职安信证券研究中心，就职期间主要负责联系客户，整理资料等基础工作。

安信证券称，秦泽文于2021年12月31日从安信证券正式离职，从业时间仅一年半，今年1月4日在中国证券业协会注销一般证券业务资格。

安信证券强调，秦泽文已从安信离职八个月并已注销证券行业从业资格，参加社会活动属个人行为，与安信无任何关系，更不能代表行业女性。