香港持续推动中医药发展融入健康中国发展大局

香港医务卫生局局长卢宠茂说，港府将持续为打造粤港澳大湾区中医药高地贡献力量，以融入“健康中国”的发展大局。

综合中新社和中通社报道，卢宠茂星期四（8月25日）在第四届粤港澳大湾区中医药传承创新发展大会致辞时，作出以上表述。

卢宠茂强调，推动粤港澳三地中医药深度融合发展，贯彻落实《粤港澳大湾区中医药高地建设方案（2020至2025年）》，是港府在医疗卫生方面的重要工作。

他认为，人才是中医药发展的基础。中国大陆城市公立中医医疗机构试点在2021年招聘香港注册中医师。香港中医师有机会到大湾区发展，并在国家医疗体系内工作。有关措施可让参与的中医师累积住院服务临床经验，有利专业发展，为未来香港首家中医医院储备更多骨干人才。

他说，为进一步加强在中医临床人才培训方面的交流与合作，港府与大陆中医药管理局签订《关于中医高级临床人才培训的合作协定》，对较高资历的年轻中医师进行培训，使他们成为高水平的中医理论及临床骨干人才。

卢宠茂说，港府目前正兴建香港首家中医医院，预期从2025年起分阶段投入服务。中医医院将成为人才培训及研究的重要基地，并与大湾区医疗机构建立更紧密的沟通，探索拓展境外中医医疗服务模式。

卢宠茂说，港府将与营运机构磋商有关与大陆地合作的计划及项目，以推动中医医院融入“粤港澳大湾区中医医疗联合体和中医医院集群”。

在中医药研究及中药标准制定方面，卢宠茂介绍，港府设立了中医药发展基金，为中医药界提供财政支持，帮助业界提升整体水平，包括推动中医药科研项目。在此基础上，将进一步鼓励香港中医药界与大湾区其他机构合作，开展更多中医药基础理论、临床及标准制定方面的研究。