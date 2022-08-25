台铁普悠玛列车事故酿18死逾200伤 二审10月宣判

台铁普悠玛列车2018年翻覆，造成18死逾200人受伤，列车司机尤振仲被判刑四年半，二审辩论庭星期四（8月25日）在台湾高等法院终结，尤振仲代表律师主张尤振仲无过失，应判无罪或轻判，审判长谕知10月27日上午10时宣判。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网等报道，检察官指出，尤振仲明知列车异常，却行经22站不停，明显有过失。尤振仲说，司机要停车须经调度员同意及指示，不能说停就停，且当天后头还有一辆太鲁阁号。

被害人及死者家属纷纷指出，台铁枉顾人命，可以制止悲剧，却不去做，现在把责任推给尤振仲，当天给尤振仲一辆故障列车，明明有备用车也不使用，似乎没人说实话，请求法官调查清楚，给予公道。

尤振仲说，驾驶火车六年，没能把旅客安全载到目的地，是他一辈子的伤痛。案发当天他要按电门、要接收指令、要回报、还要故障排除，又要剎车，当下只觉得车速有比平常快，但不确定有无超速，之后醒来已躺在医院。

尤振仲代表律师说，台铁局从采购到人事，甚至是运转、维修、组织的管理都积弊难改，台铁的问题非一朝一夕造成，是长期以来的真实现况，如果换成其他司机员来驾驶，悲剧也会发生，难以认为尤振仲有过失犯行，请求判他无罪，若真有违失，也请求给予轻判。

全案缘于台铁普悠玛列车2018年10月21日行经宜兰新马站时翻覆，造成18人死、200多人受伤。宜兰地检署将尤振仲等人起诉。

宜兰地方法院去年10月一审认定尤振仲涉擅自关闭列车自动防护系统（ATP）、且超速达140公里行驶酿祸，依过失致死罪对尤振仲判四年半。时任台铁局前机务处副处长柳灿煌与综合调度所长吴荣钦均判无罪。检方和尤振仲均不服判决，上诉高等法院。