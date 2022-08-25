中美庆祝大熊猫抵美50周年

为庆祝大熊猫抵美50周年，中国驻美使馆同美国史密森学会国家动物园星期三（8月24日）在华盛顿共同举办“大熊猫之夜”招待会，并展映纪录片《小奇迹》。

据中新社报道，中国驻美大使秦刚在致辞中说，大熊猫的故事注定充满深意。50年前，“玲玲”和“兴兴”加入国家动物园大家庭。年复一年，大熊猫承载着中美两国人民对彼此的欣赏和友好感情。“从大熊猫身上，我们永远可以汲取积极向上的力量，感受到希望和喜悦”。

旅美大熊猫幼崽“小奇迹”21日刚满两周岁。它是2000年抵美的大熊猫“美香”和“添添”所生并存活的第四只幼崽。

秦刚说，美国制造的大熊猫不仅有“小奇迹”，还有“功夫熊猫”。那是他最喜欢的电影之一，他记得其中有这么一段台词，“昨天是历史，明天是个谜团，而今天是天赐的礼物，要像珍惜礼物那样珍惜今天！今天，我们因珍爱大熊猫这份馈赠而相聚在一起。我们不仅需要更多大熊猫，也需要更多的熊猫拥抱者”。

史密森学会副会长兼首席运营官帕克在致辞中说，50年来，美中密切合作，取得了大熊猫保护和繁育的丰硕成果。纪录片《小奇迹》讲述了一次连接华盛顿特区和中国的非凡之旅。希望美中大熊猫合作将不断延续。

纪录片《小奇迹》讲述了大熊猫“小奇迹”在国家动物园出生和成长以及中美大熊猫保护合作成果。当晚，中国驻美使馆外交官及美各界嘉宾300余人观看了该片，并虚拟参观中国大熊猫保护研究中心，探望在华盛顿出生、现已回国的三只大熊猫“泰山”“宝宝”和“贝贝”。中国大熊猫保护研究中心副主任、首席科学家李德生参与视频连线互动。

1972年2月，中国在时任美国总统尼克松访华时决定将大熊猫作为礼物送给美国。同年4月16日，大熊猫“玲玲”和“兴兴”来到美国国家动物园。为庆祝大熊猫抵美50周年，美国国家动物园自今年3月起陆续举办系列庆祝活动，当晚招待会也为该系列活动收官。