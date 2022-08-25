下午察：“黑心医生”刘翔峰

文 /
察客

发布 / 2022年8月25日 7:46 PM

更新 / 2022年8月25日 7:49 PM

中南大学湘雅二医院的医生刘翔峰被患者和同事爆料存在严重的医德败坏问题。（互联网）
中南大学湘雅二医院的医生刘翔峰被患者和同事爆料存在严重的医德败坏问题。（互联网）

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一名叫刘翔峰的医生最近频频登上中国社交媒体热搜，他被患者和同事爆料存在严重的医德败坏问题。

没病当有病治、小病当大病治，网上曝光的细节令人触目惊心。刘翔峰目前已被所在的中南大学湘雅二医院免职，湖南卫健委也展开调查。

刘翔峰的问题到底有多严重？这起事件究竟是个人的道德败坏，还是反映出其他更深层的问题？
 
网曝“黑心医生”事例

从8月16日开始，关于中南大学湘雅二医院创伤中心副主任医师刘翔峰的爆料，在中国互联网平台知乎上火起来。

一名自称是湘雅二医院实习生的网民发帖称，刘翔峰平日里将患者当成摇钱树，例如，他会将患者正常的肠道切除，当做肠梗塞；甚至还会向妇产科“借血”，告知家属患者在术中大出血，需要额外购买止血药。

帖子被大量阅读和转发后，又有更多网民在微博、知乎等平台上爆料。

有网民称，自己的父亲被刘翔峰建议做肛门改道，还要切除膀胱和前列腺，并被要求购买高价的蛋白粉以“加快病情好转”。可她咨询其他医生后得知，这些治疗方法都非必要。有网民称，自己体内并不存在癌细胞，但胰腺和脾却被刘翔峰建议切除；还有网民指，只要稍微有点异物倾向，不管是不是肿瘤，刘翔峰一律按肿瘤处理，先给做化疗；还有举报称，刘翔峰曾在患者甲状腺中埋入21颗放射性粒子。

发帖者普遍反映，刘翔峰对待患者是“没病当有病、小病当大病”，通过诱导病人做手术或化疗、贩卖高价药品和耗材等方法，牟取利益。（互联网）

发帖者普遍反映，刘翔峰对待患者是“没病当有病、小病当大病”，通过诱导病人做手术或化疗、贩卖高价药品和耗材等方法，牟取利益。

铺天盖地的网帖和媒体报道，尤其是其中触目惊心的细节，让“黑心医生”刘翔峰多次登上微博热搜榜。
 
同事和同行眼中的刘翔峰

网上曝光的刘翔峰医德败坏问题十分惊人，不过也有人质疑，这些是否有夸大之嫌。为此，有媒体采访了刘翔峰的医院同事和业内人士。

据《河南商报》报道，多位内部人士称，网上盛传的一些信息基本属实，只是没有如此夸张。

一名曾在刘翔峰手下轮岗实习的湘雅二医院内部人士称，刘翔峰不管什么手术都会开具一堆自费耗材，对于癌症晚期没有手术指征的病人，也会做腹腔开关，平白增加病人痛苦。

另一名湘雅二医院的在职医护人员告诉媒体，网上关于刘翔峰的事例，现实中确实存在类似情况，但信息有些夸张，并且“那是他的个人行为，而且目前已经在调查了”。

记者还从一位曾经在湘雅二医院任职多年的医生处了解到，他在该医院工作期间，听说过一些关于刘翔峰的事情，包括网上爆料出来的信息，“很多都是院内众所周知的事情”。这名医生说：“刘的口碑在湘雅不太好，听说是有靠山，很多有正义感的医护都无可奈何。”

另外，对于网传刘翔峰曾通过妇产科“借血”欺骗患者家属一事，有业内人士认为，这涉及跨多科室运作，难度很大。“理论上是可以操作的，如果是真的，只能说这个人在医院‘权势滔天’，或者在该院的关系错综复杂。”

湘雅二医院官网的资料显示，1974年出生的刘翔峰，1998年毕业于中南大学湘雅医学院，此后一直从事肝胆胰外科临床工作。刘翔峰2018年曾留学美国研修消化道肿瘤的分子生物学基础研究、基因检测及治疗。刘翔峰还曾发表SCI（Science Citation Index）文章10篇，国家核心期刊杂志五篇。

目前，湘雅二医院官网上有关刘翔峰的资料已被撤下，但还保留一些曾经的报道。一篇2019年7月的报道称，刘翔峰为一名八旬老妇取出腹部巨大肿瘤，患者“紧紧握住刘翔峰副教授的手再三感谢”。

医院网站上一篇2019年7月的报道称，刘翔峰（右）为一名八旬老妇（中）取出腹部巨大肿瘤，患者“紧紧握住刘翔峰副教授的手再三感谢”。（中南大学湘雅二医院官网）

当地卫健委展开调查

网络舆情发酵后，刘翔峰所在的湘雅二医院和湖南省卫健委作出了回应。

湘雅二医院官方微博8月18日发布《关于网传我院刘翔峰有关问题的情况说明》，称医院对事件高度重视，迅速成立调查组，并已于8月16日停止刘翔峰工作以配合调查。

初步调查发现，刘翔峰在医疗过程中存在不规范行为。经医院研究，决定免去刘翔峰湖南省创伤急救中心副主任职务，停止其处方权及手术权限。医院将对刘翔峰有关问题线索展开进一步调查，根据调查结果做出相应处理，并及时向社会公布。

刘翔峰所在的中南大学湘雅二医院。（中国公众健康网）

另外，作为当地监管部门的湖南省卫健委，已经联合中南大学成立调查组针对此事进行调查。湖南省卫健委工作人员回应媒体查询时说：“一旦有结果，将及时向社会公布。”

处在风口浪尖上的刘翔峰本人，在接受《河南商报》采访时，只说了一句话：“如果有任何问题，请直接联系我们医院的宣传部门。”

对于医院方面和卫健委的回应，一些网民并不买账。有网民认为，如果刘翔峰确实在医院里有复杂的关系网，甚至如网上所传的“上头有靠山”，医院和当地卫生部门“自查”结果恐难服众。有网民建议更高层级的卫生部门和司法机关介入调查此事。

不过，有法律专家指出，刘翔峰事件想要进入到刑事环节，流程恐怕会相当繁琐。

国浩律师（天津）事务所律师张永泉在接受医疗健康产业智库型媒体“八点健闻”采访时说，倘若网上爆料属实，刘翔峰确实存在对没有疾病的组织擅自进行切除等行为，则需要先走医疗事故鉴定调查流程；倘若刘翔峰的行为确实造成患者重伤及以上的损害后果，且他承担主要责任，则可能启动医疗事故罪的刑事程序。“调查程序至少会持续半年。”

张永泉坦言，他曾接手过非常多起医疗损害案件，大部分的结局是立案之后追究不了医生的责任。“法律事实和客观事实往往有出入。有些好查实的，点到为止；缺乏证据的，也无法板上钉钉。”张永泉指出，医学天然的专业壁垒、医患之间信息不对等，导致医生能利用专业知识、技术和话术，规避行政处理和刑事调查。
 
“湘雅系”再陷入舆论漩涡

刘翔峰事件除了让医生本人被千夫所指外，他所在的医院乃至整个“湘雅系”也陷入舆论漩涡。

据公开资料，创办于1906年的湘雅医院，是中国和美国耶鲁大学雅礼协会（Yale-China Association）联合创建的医院，曾与北京的协和医院齐名，有“北协和南湘雅”之称，“湘雅系”在中国医学界名头极响。

创办于1906年的湘雅医院，是中国和美国耶鲁大学雅礼协会（Yale-China Association）联合创建的医院，曾与北京的协和医院齐名，有“北协和南湘雅”之称。“湘雅系”在中国医学界名头极响。（互联网）

不过近年来，“湘雅系”屡屡出现负面新闻。

2006年，时任中南大学湘雅医学院院长陈主初因受贿被查处；2014年，中南大学原副校长、原湘雅二医院中共党委书记胡铁辉涉嫌违纪问题被立案调查；2021年，湘雅医院原副院长龚志成因涉桃色丑闻、涉嫌卷入商业贿赂被免职。

2019年6月，湘雅二医院还因骗保被通报。据官方调查，医院存在虚记多记手术缝线等耗材费用、过度检查、过度医疗等严重违规使用医保基金的行为。

据微信公众号“阿基米德Biotech”统计，在“问政湖南”上，针对湘雅系医院的投诉，今年以来已逾20起。

曾在湘雅二院急诊科轮转过的王雪（化名）医生，向“八点健闻”提供了刘翔峰事件的更多背景。据她说，刘翔峰是肝胆胰外科出身，两三年前转到急诊科做创伤中心副主任。急诊外科本来属于边缘科室，但自从一位急诊科出身的医生做了湘雅二医院的副院长后，力量不断壮大，有了独立收病人、做手术的能力。自刘翔峰担任创伤急救中心副主任以来，通过“截流病人”“挑选轻症病人”，大大增加急诊外科的手术量，急诊科的整体收益明显提升。

另据微信公众号“深蓝观”报道，一位曾在湘雅二院供职的医生说，这几年湘雅二医院比较强调效益，强调“翻床率”，高歌猛进，引入了很多新技术，但是对医生的监管环节并未跟上，而且医疗过程本身就难追溯、难监管，种种原因下，出现了刘翔峰这种例子。

一位熟悉湖南医学教育的医管专家在接受“八点健闻”采访时指出，从地域文化来看，湘雅不是一个开放的系统，内部资源结构偏封闭。此外，湘雅系内部竞争激烈，“空间小，但是人的能力强，只能被迫‘内卷’。加之派系竞争激烈，导致难免有些人会做出一些出格的事情，触及底线甚至违反底线。”

尽管如此，湘雅仍是许多湖南民众心中的铁招牌。一位正在看病的长沙市民接受《河南商报》采访时说：“长沙很多人都已经知道，公办医院，还是湘雅流传出这样的事情，伤心失望肯定是有的，但是还是会选择继续相信。”

湘雅二医院一名在职医护人员受访时说，刘翔峰的问题是他个人的问题，湘雅二医院大部分医生是值得信任的，大家不会也不愿意去“冒天下之大不韪”。

刘翔峰事件势必打击本已脆弱无比的中国医患关系。（iStock图片）

重创本已脆弱的医患关系

对于刘翔峰事件，《北京青年报》刊登署名于永杰的评论文章指出，医学的专业度非常高，医生在诊断、治疗、开药的过程中，享有极大的主动权。也正因为如此，医生的医德就极其重要。

文章写道，医生、教师等职业与普通的谋生手段不同，他们部分承载了社会信任，这些领域发生道德“陷落”，将会使人们精神上无所依归，陷入迷茫和不安。在改革过程中，医疗行业难免也会有问题，医患之间难免也会发生矛盾，这些都在可以理解的范围。但是医生的基本职业道德，维系着人民群众就医时起码的安全感，万万容不得冲击。从这个角度说，刘翔峰事件必须查个清清楚楚，处理得明明白白。

人民网也发表评论指出，刘翔峰事件不仅败坏了湘雅二医院的名声，还牵扯出湘雅系的诸多问题，更重创了当前脆弱的医患关系。必须厘清的是，当前绝大多数医生都是有良知的、尽责任的，且是遵纪守法的，害群之马毕竟是少数，见利忘义、残害患者的更是少之又少。但千万不能低估无良医生的危害，一个败类可能坑害无数患者，给整个行业造成无法挽回的影响。

评论也写道，相关部门有责任尽快彻查，还社会期待，给公众交代。害群之马该清理的清理，该送上法庭的送上法庭，并以此全面整顿，还医疗系统干净的环境。

刘翔峰事件，无论是个别医生的道德败坏，还是医疗系统的深层问题，都势必打击本已脆弱无比的中国医患关系。社会舆论对事件高度关注背后，是对中国医疗体系中还有多少个“刘翔峰”的担忧。人们不仅希望在这起事件上，看到有关部门给出令人信服的处理结果，更期待看到官方下决心整治医疗系统多年来存在的问题，重建健康的医疗环境以及和谐的医患关系。

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