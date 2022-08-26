美国暂停26个从美赴华航班

美国政府星期四（8月25日）宣布暂停四家中国航空公司从美国飞往中国的26趟航班，以回应中国以冠病疫情为由暂停部分美国航空公司的航班。

据路透社报道，美国宣布从9月5日起，暂停厦门航空、中国国际航空、中国南方航空和中国东方航空四家公司的26个航班。这项措施将持续至9月28日。

被暂停的航班包括从洛杉矶起飞的19趟航班和从纽约起飞的七趟东航的航班。

美国交通部称，从8月7日起，中国政府修订了航班熔断政策，若在一趟航班中被检测出阳性的病例占航班总人数的4%，将暂停一趟航班；若达到8%，将暂停两趟航班。

美国交通部称，美国政府已多次就此向中国政府提出反对，称这样的修改是“把不合理的责任推到航空公司上”（undue culpability on carriers），因为这些旅客在美国登机前检测呈阴性，在抵达中国后却检测呈阳性。

对此，中国驻美使馆批评美方行动极不负责任，强调中国的航班熔断机制公平透明，符合双边航空运输协议。

自冠病疫情暴发以来，北京和华盛顿就航班熔断机制的争议不断。去年8月，在北京暂停美国联合航空公司的四趟航班后，美国交通部将中国航空公司的四个航班载客量限制在40%以下，为期四周。