香港疫情升温 下周病例料将破万

香港冠病疫情再升温，单日确诊个案增至逾8000起。专家预料下周确诊个案破万，港府不排除将收紧社交距离措施。

据香港中通社报道，香港本周冠病疫情加速上升，短短两天内，确诊个案由6000起跃居至星期四（8月25日）的8579起，为3月底以来首次突破8000起大关。

香港呼吸系统专科医生梁子超受访时说，香港正处于奥密克戎变种病毒BA.5引致的另一波疫情，以每个星期快过倍增的速度上升。下周确诊个案预计将过万起，9月初仍会飙升。

香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君也指出，以近日个案升势而言，再度出现单日过万起感染个案并非无可能，不排除收紧社交距离措施。

多项数据来看，香港疫情不容乐观。代表病毒传播速率的即时有效繁殖率由8月9日的0.99升至1.43。高危人群方面，60岁以上长者感染率由6月初的18%增至25%。近日每日入院病人中，超过一成是幼童，有人出现严重并发症。

目前，香港43.9%的个案怀疑感染奥密克戎BA.4或BA.5，比例持续上升，其中九成约为BA.5。

个案急增给医疗系统增压。截至25日，共有2234名确诊病人留医治疗，公院已削减约两成非紧急服务。医管局已启动第三阶段病床调动计划，预留约2500至5000张病床接收确诊者。北大屿山医院香港感染控制中心和亚洲国际博览馆新冠治疗中心的病床也在日前启用。

梁子超认为，港府收紧社交措施只属于政策指导，落实的成效还要看市民的配合度，目前市民自觉减少跨家庭聚会才是控制疫情的关键。