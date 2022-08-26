美媒：PCAOB最快下月赴港审阅在美上市中企审计文本

知情人士透露，中美审计监管谈判近乎达成协议，美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）最快下月可到香港审阅在美上市中企的审计文本。

《华尔街日报》引述知情人士报道，中国证监会正安排在美上市中企及其会计公司，将在中国大陆的审计文件转移到香港。美国上市公司会计监督委员会委员之后将赴港在地审阅在美上市中企的审计文本。

知情人士称，中国证监会近期通知有些会计公司有关安排，并指美国上市公司会计监督委员会最快下月将抵港。如果美方确定能全面审阅在美上市中企的审计文本，中美审计监管谈判将达成协议。

中国证监会回应《华尔街日报》查询时表明，没有任何相关信息可公布。美国上市公司会计监督委员会拒绝置评。

据报道，美国上市公司会计监督委员会主席艾丽卡·威廉斯（Erica Williams）本月较早说，中美审计监管谈判一旦达成协议，美国会计监督委员和调查员准备赴华审阅在美上市中企的审计文本。她表明，如果有需要，她准备亲自出马。

中美一直在就中企的审计底稿问题进行讨论。美国寻求获得在美上市中企的完整审计文本，中国则以国安为由予以拒绝。特朗普政府2021年通过《外国公司问责法》，如果中美无法在2022年内达成共识，所有中概股公司都面临摘牌。有超过200家在美上市中企影响。包括阿里巴巴、京东和百度在内等逾160家中企被认为未遵守《外国公司问责法》。

另据香港《南华早报》引述消息人士报道，中国证监会允许外国审计机构审阅中企的审计文本，但在文本移交前必须删减部分工厂名称、地址，也必须根据中国网络安全法的规定，删减个人身份证号码等机密资料。