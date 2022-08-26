中国海关总署：取消出入境人员核酸申报非放松防控要求

中国将从下星期三（8月31日）起启用新版出入境健康申明卡，取消对出入境人员核酸检测信息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求。中国海关总署官员星期五（8月26日）称，此举不是放松防控要求，而是旨在提高申报效率。

据中新社报道，2020年1月底，为防控疫情，中国在全国口岸启动出入境人员填写健康申明卡进行健康申报制度。目前出入境健康申报有两种填报方式，一种是电子申报，一种是纸质申报，旅客可在机上或旅检通道领取纸质健康申明卡填报。

海关总署口岸监管司负责人26日在回答记者问时说，此次调整健康申明卡，对以往入境旅客容易产生疑问的项目进行了进一步明确，取消了部分申报项目，目的是便于旅客入境申报和提高通关效率。

上述负责人称，调整健康申明卡，取消对出入境人员核酸检测信息等申报要求不是放松防控要求，而是旨在提高申报效率。根据中国国务院联防联控机制规定，旅客在入境前按照外事部门要求须提供核酸检测阴性证明方可登机，入境时须接受海关检疫，入境后实施隔离医学观察。因此，入境检疫要求没有实质性变化。

上述负责人说，海关将继续毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，与各相关部门高效协同，系统推进，进一步提高科学精准防控水平，坚决守牢口岸疫情防线，同时为更好促进中外人员往来和对外合作创造最大可能的便利。